Vegetarische smaakbom: auberginestoofpot met kikkererwten en groenekruidenlabneh

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week laten we een stoofpotje met aubergines en kikkererwten pruttelen op het vuur.

Tip: Labneh kun je kant-en-klaar kopen in de grotere supermarkten, maar ook makkelijk zelf maken: koop volle Griekse yoghurt en laat die een nacht in een neteldoek uitlekken boven een vergiet. Wat overblijft is een heerlijke dikke, romige crème die je zowel zoet als hartig op smaak kunt brengen.

Voor 4 personen

2 middelgrote aubergines

1 grote ui

3 teentjes knoflook

2 rode paprika’s

4 grote aardappelen

400 g kikkererwten uit blik

400 g tomatenblokjes uit blik

200 ml groentebouillon

1 el gochujang (Koreaanse gefermenteerde chilipasta)

1 el misopasta

1 el harissa

1 kl komijn

1 kl gerookte-paprikapoeder

4 el olijfolie

Peper en zout

4 platbroden (kant-en-klaar)

VOOR DE LABNEH MET GROENE KRUIDEN

200 g labneh (kant-en-klaar)

1 handvol verse groene kruiden (peterselie, munt, koriander)

1 teentje knoflook

1 limoen

Snuifje zout

1. Snijd de aubergines en paprika’s in blokjes. Pel en snipper de ui en knoflook, spoel de kikkererwten en laat ze uitlekken. Schil de aardappelen, snijd in hapklare stukken.

2. Verhit de helft van de olijfolie in een grote stoofpan op middelhoog vuur. Voeg de aubergineblokjes toe en bak ze in 7 minuten goudbruin en zacht.

3. Voeg de rest van de olijfolie toe, net als de ui en knoflook en bak die in 3 minuten zacht. Voeg de paprika toe en bak nog eens 3 minuten mee.

4. Roer de gochujang, misopasta, harissa, komijn en paprikapoeder door de groenten. Laat dit 2 minuten bakken zodat de smaken vrijkomen.

5. Voeg de aardappelen, tomatenblokjes, kikkererwten en groentebouillon toe. Breng aan de kook, zet het vuur zachter en laat 20-25 minuten zachtjes sudderen. Roer af en toe. Breng op smaak met peper en zout.

6. Hak de kruiden voor de labneh fijn. Meng in een kom de labneh met de fijngehakte groene kruiden. Rasp er de knoflook en limoen over, pers de limoen uit en kruid met peper en zout.

7. Verwarm het platbrood in een droge pan. Verdeel de aubergine-kikkererwtstoofpot over diepe borden of kommen. Schep een lepel van de groenekruidenlabneh bovenop en garneer met extra verse kruiden. Serveer met warm platbrood.

