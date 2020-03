De boodschap is duidelijk: blijf in uw kot en neem geen onnodige risico's. Lockdown parties zijn dus uit den boze, maar wie energie en liefde te geef heeft, kan zich inzetten voor zijn of haar medemens op een veilige manier. We lijstten enkele coronavrije vrijwilligerstips op.

Het goede nieuws aan plots meer tijd hebben omdat de horeca gesloten is en je niet naar de cinema, concertzaal of het theater kunt: we kunnen even vertragen en rusten. Maar wees ook solidair en denk aan mensen die niet goed te been zijn of in de risicogroep vallen. Hier vind je enkele acties die je kunt ondernemen om anderen op een veilige manier te helpen.

Schrijf kaartjes en brieven, maak tekeningen of knutselwerkjes of stel een leuke playlist samen voor je familieleden, vrienden, kennissen en complete vreemden die nu geen bezoek kunnen ontvangen. Dit is ook het ideale tijdverdrijf voor kinderen die niet naar school kunnen en extra tijd hebben. Vraag zeker aan je lokale woonzorgcentrum of je hen iets mag bezorgen. Zij zullen alle tekeningen en brieven op een veilige manier bewaren en bezorgen.

Hang een poster aan je huis met je voornaam en telefoonnummer en de boodschap dat je gerust wat extra inkopen wil doen voor je buren of met hun hond wil gaan wandelen. Briefjes in de bus steken kan ook, maar doe dit enkel als je geen coronasymptomen vertoont.

Bied jezelf aan als babysitter bij mensen die niet anders kunnen dan op verplaatsing gaan werken (of gewoon even rust nodig hebben). Doe dit uiteraard alleen wanneer je geen enkel symptoom vertoont.

Kook wat extra voor je medemens. Zeker voor zij die zelf niet meer goed aan de slag kunnen in de keuken of geen tijd hebben omdat ze in de zorgsector werken. De kans dat het virus overleeft op warme voeding is heel erg klein. Maak dus lekkere pruttelende stoofpotjes, ovenschotels en cakes en deel die met al wie het kan gebruiken. En niet vergeten je handen - met zeep - te wassen voor, tijdens en na het koken.

Minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon, Vlaams Viceminister-president en minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke lanceren #Vlaanderenhelpt. De mensen die zich willen inzetten in het kader van Vlaanderen Helpt, doen dat in opdracht van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Overheid zorgt ervoor dat je verzekerd bent als je vrijwilligt in dit verband.

Hou de website Giveaday.be en Facebookpagina van het platform in de gaten voor de 'vrijwilliger vanuit je zetel'-campagne. Vanaf maandag 16 maart delen ze tien uitdagingen die je van thuis uit kunt doen in de strijd tegen eenzaamheid bij geïsoleerde mensen.

Meld je aan als vaste briefschrijver voor Amnesty en ontvang iedere maand een e-mail met daarin vier recente schrijfacties voor mensen in nood. De schrijfacties tegen onrecht worden wereldwijd verspreid en zorgen zo voor massale druk. Bij iedere actie vind je een voorbeeldbrief die je eenvoudig kan aanpassen, uitprinten en ondertekenen, of - nog beter - met de hand kan overschrijven. Een actie die vanuit je luie zetel een grote impact kan hebben.

Als je een beetje geld kunt missen, is dit het ideale moment om in alle rust een goed doel te zoeken waar je volledig achterstaat. Vergelijk acties, maak pro- en conlijstjes en doneer aan een goed doel naar keuze.

Bloed geven kan nog steeds bij het Rode Kruis. Hou de website in de gaten voor het meest recente nieuws over acties van het Rode Kruis. 'De gevolgen - een land dat zonder bloed dreigt te vallen - kunnen desastreus zijn', klinkt het bij CEO Philippe Vandekerckhove. Ook drukken ze hun donoren op het hart dat hun veiligheid zoals altijd een topprioriteit is. Wees op je hoede voor fraude: er doen berichten de ronde over inzamelingen van het Rode Kruis in de strijd tegen het coronavirus, maar dit zijn valse berichten. 'Onze wervers zijn steeds herkenbaar aan hun Rode Kruiskledij en bijhorende badge waarmee ze zich kunnen identificeren', klinkt het bij de organisatie. Een rechtstreekse gift aan de organisatie kan uiteraard altijd, via de website.

