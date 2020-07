Mondmaskers zijn nu ook verplicht in bioscopen, winkelcentra en andere drukke plaatsen. Hoe voorkom je dat je huid erdoor geïrriteerd raakt wanneer je ze lang draagt? Dermatologen Liesbet Geusens en Thomas Maselis geven tips.

Mondmaskers zijn intussen een vaste waarde in het straatbeeld. Ze zijn een zegen tegen de bestrijding van corona, maar wie ze regelmatig en lang draagt, kan last krijgen van huidirritaties. 'Als we een mondmasker dragen zijn we sneller geneigd om aan ons gezicht te prutsen. En laat dat nu net het laatste zijn wat je mag doen als je last hebt van acne', legt Thomas Maselis uit. Ook roodheid en huidirritatie kunnen toenemen, maar dat valt dan weer gemakkelijk op te lossen via een aangepaste verzorging of een ander type mondmasker.

Frisse neus

Nu de zomer in het land is, zweten we meer achter ons mondmasker. Dermatoloog Liesbet Geusens raadt daarom af mondmaskers te dragen die te dicht tegen de huid plakken. 'Neopreen mondmaskers zou ik bijvoorbeeld niet gebruiken, die sluiten helemaal af.' Verder wordt ook het make-upgebruik best aangepast, waarschuwt dr. Maselis. Zware make-up onder je mondmasker kan zorgen voor een plakkerig gevoel en irritatie. Wie gewoonlijk een dikke laag foundation smeert, schakelt best over naar een lichtere poederversie.

Uitdroging voorkomen

Wanneer we een mondmasker lange tijd dragen, wordt de irritatie soms erger. 'Dit komt omdat bij de ademhaling vocht en warmte vrijkomt. Dat vocht onder het mondmasker kan zorgen voor uitdroging bij de huid,' verklaart Maselis. Voor mensen die al een droge huid hebben, kan dit extra lastig zijn. Gelukkig kan dat beperkt worden dankzij een mondmasker uit absorberend materiaal als katoen. Daarnaast is het nuttig om twee mondmaskers op zak te hebben. Wanneer het ene masker te vochtig wordt, trek je het andere aan. Zo droogt de huid minder uit. Ook Geusens verkiest katoenen mondmaskers, liefst in een neutrale kleur. 'Als de binnenkant van een mondmasker fel gekleurd is, dan kan een overgevoelige huid allergisch reageren op kleurstoffen. Hetzelfde geldt voor synthetische materialen.' Met andere woorden: hou het simpel als het op mondmaskers aankomt.

Verzorgingsroutine

Elk huidtype reageert anders op mondmaskers. Zweten en te vette crèmes onder het mondmasker werken acne in de hand. De vochtige lucht onder het masker droogt de huid dan weer sneller uit. Het is dus extra belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de juiste huidverzorging, benadrukt Geusens. 'Als je een mondmasker draagt, is het extra belangrijk is om de huid nauwkeurig te verzorgen zodat je kwaaltjes niet verergeren. Welke verzorging het meest geschikt is, hangt af van huid tot huid. Een vette huid heeft baat bij een lichte crème, maar een droge huid zal meer voeding en hydratatie nodig hebben.'

Beide experten benadrukken dat de algemene volksgezondheid belangrijker is dan de kleine, vaak tijdelijke kwaaltjes die zo'n mondmasker kan veroorzaken. 'Je huid went aan een mondmasker. De beste manier om irritatie te voorkomen, is het dus regelmatig te dragen,' aldus Maselis. Hij vergelijkt het dragen van mondmasker met het dragen van een bril: in het begin vervelend, maar het went.

