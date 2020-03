De laatste weken is het aantal mondmaskers en handschoenen op straat drastisch gestegen. Dat is in veel gevallen overbodig en vaak worden ze ook foutief gebruikt. In een video lijsten de docenten van de opleiding Verpleegkunde van de Thomas More hogeschool de meest voorkomende fouten op.

Steeds vaker zie je gewone burgers op straat of in de supermarkt rondlopen met mondmasker op en handschoenen aan. 'Dat is niet nodig en werkt vaak averechts,' aldus de docenten van Thomas More Mechelen. 'Wanneer mensen met niet-gewassen handen aan hun mondmasker prutsen of het aan- of uittrekken lopen ze meer risico om besmet te worden', klinkt het ook bij viroloog Steven Van Gucht in Het Laatste Nieuws.

Afstand houden en de handen grondig wassen met water en zeep na een bezoek aan de supermarkt zou moeten volstaan als hygiënische maatregel om het virus op afstand te houden. Wie toch graag een mondmasker of handschoenen draagt, let best goed op bij het aan- en uittrekken ervan.

Zo is het belangrijk dat je de handschoenen tot over je polsen trekt en het mondmasker tot over je kin. Bij het uittrekken van de handschoenen is het cruciaal dat je je eigen huid niet aanraakt met een van de mogelijk besmette handschoenen en dat je ze binnenstebuiten draait. Vermijd om de voorkant van de handschoen aan te raken. Na gebruik gooi je de handschoenen in de vuilbak, het mondmasker kan je bewaren in een afwasbare kom.

In het filmpje hieronder zetten de docenten nog eens alles op een rijtje.

