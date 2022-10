Knutselen met kinderen: tips en inspiratie voor een creatieve vakantie

Regenweerproof, altijd spannend en zo gevarieerd dat iedereen het leuk kan vinden… Knutselen met kinderen is de perfecte herfstactiviteit. Een echt varend bootje maken, je eigen tekenfilm of een hilarisch portret: met deze knutselideeën en extra inspiratietips is de vakantie zo om.

Leer het van een kunstenaar

De beste knutseltips krijg je natuurlijk van mensen die er elke dag mee bezig zijn: professionele creatievelingen. Met deze originele knutselactiviteiten, bedacht door Belgische kunstenaars, steek je de allerleukste werkjes in elkaar. Supertof om te maken, mee te spelen én om weg te geven. Zo kan je ineens uitpakken met de origineelste cadeaus tijdens de feesten…

Pixar aan de keukentafel

Om een tekening te laten bewegen, moet je eerst en vooral een fenakistiscoop maken. Het apparaat bestaat uit een draaischijf met daarop je figuurtjes. Wanneer je aan de schijf draait, lijken ze te bewegen. Benieuwd? Lees dan snel de instructies van schilder Mieke Teirlinck.

Miniboot, maxi-effect

Installatiekunstenaar Daan Gielis haalt inspiratie uit een eigen kinderdroom: een bootje maken dat echt kan varen. Leuk voor kinderen die liever technisch bezigzijn dan met wasco’s. Hoe je dat plastic bootje op batterijen precies in elkaar steekt, lees je hier.

Potig portret

Sculpturist Sharon Van Overmeiren is specialist wat fictieve figuren betreft. Met haar tips kan je zelf je familie verrassen met een bijzonder portret. Is het een eend of is het je zus? Je papa of een giraf? Is dit nu oma of haar labradoedel? Ontdek hier hoe je ermee aan de slag gaat.

Nog meer ideeën

Met de hulp van knutselpro’s maak je zelf een…

En doe ook eens de verbeeldingstest.

