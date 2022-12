KMSKA ontvangt prestigieuze prijs en tweehonderdduizendste bezoeker

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) heeft een prestigieuze internationale prijs mogen ontvangen: de Apollo Award. Tegelijk liep ook de tweehonderdduizendste bezoeker binnen in het KMSKA.

De European Award for Architectural Heritage Intervention kon het KMSKA al op haar palmares zetten. Nu komt daar nog een internationale erkenning bij. Het internationale kunstmagazine Apollo reikte op 6 december de jaarlijkse awards uit in Londen. De prijsuitreiking gaat terug tot 1992 en beloont belangrijke prestaties in de kunst- en museumwereld.

Internationale erkenning

Het KMSKA won dit jaar in de categorie ‘Opening van het jaar’. Grepen naast de prijs: De Bibliothèque nationale, Richelieu en Musée de Cluny in Parijs, de Courtauld Gallery in Londen, de National Gallery of Umbria in Perugia en het National Museum in Oslo. ‘Dit is een opsteker voor het ganse team’, zegt KMSKA-voorzitter Luk Lemmens. ‘Er is bijzonder hard gewerkt aan het museum door de bouwheer, de aannemer, de architecten en uiteraard het museumteam zelf. Internationale erkenning krijgen doet deugd en geeft vertrouwen dat de ingeslagen weg de juiste is.’

200.000 bezoekers

Eind oktober telde het museum reeds honderdduizend bezoekers. Deze week klokte de teller in het KMSKA af op tweehonderdduizend bezoekers. ‘Dit overtreft onze stoutste verwachtingen’, zegt Carmen Willems, algemeen directeur. ‘De mond-tot-mondreclame voor het museum is momenteel onze allergrootste troef.’