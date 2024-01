Wooninspiratie: 6 manieren om een bibliotheek in te richten

Het afgelopen jaar was de hashtag #bookshelf dé trend in het interieurlandschap. Wij doken in onze archieven en vonden zes geslaagde en inspirerende thuisbibliotheken.

1. Op twee verdiepen

Bij het opknappen van deze schuur in Eghezée heeft architect Emile Tribolet een tweelaagse bibliotheek ontworpen. Onderaan vind je de boeken en romans, terwijl bovenaan de strips netjes zijn gesorteerd, bijna als in een boekenwinkel. De witte overloop voegt een subtiele touch toe, waardoor de boekenmuur het ruimtelijke gevoel versterkt. De steunbalken die oorspronkelijk op de begane grond werden verwijderd om meer ruimte te creëren, kregen een tweede leven door het dak van de bibliotheek te vormen.

© Laurent Brandajs

2. Achter je bed

Interieurarchitecte Kim Verbist speelt slim met kleuren in haar Brusselse woning, vooral in de bibliotheek die tevens dienst doet als nachtkastje in de gastenkamer. Het unieke watergroen op de schappen en achterwand zorgt voor een prachtige samenhang. Hierdoor springen de uitgestalde boeken echt in het oog, vooral omdat de eigenaresse opvallende en contrasterende voorwerpen heeft toegevoegd, zoals de oranje vintage telefoon.

© Laetitia Bazzoni

3. Over de hele muur

Deze gigantische boekenplank zou elke boekenliefhebber doen wegdromen. Het muur-brede meubel siert het appartement van modeontwerper Phillip Lim in Soho. Door zwarte planken op de witte muur te plaatsen, creëert hij een opvallend grafisch effect. De bibliotheek is compleet met een ladder (zie omslagfoto), wat het een extra vleugje old-school charme geeft. Twee speelse details in deze leesgewijde ruimte verdienen ook aandacht: de met leer beklede schommel van Hermès, perfect om rustig door boeken te bladeren, en de zetels die rug aan rug staan.

Phillip Lim’s loft

4. Symmetrie

Brussels interieurarchitect Michel Penneman heeft een voorliefde voor leefruimtes die het verhaal van de bewoners vertellen. In dit prachtige appartement in Ukkel streefde hij ernaar dat zijn familieleden op diverse plekjes kunnen neerstrijken, terwijl ze toch in dezelfde ruimte vertoeven. De verspreide leeshoekjes nodigen uit om plaats te nemen. Symmetrie wordt benadrukt door twee boekenplanken aan weerszijden van de open haard. Opvallend zijn ook de breedte en de diverse kleuren van de planken die dienen als verticale en horizontale scheidingen. Niet te vergeten zijn de kunstwerken die de compositie van deze ruimtes verrijken.

© Jan Verlinde

5. In de hoek

Als je investeert in een huis met amper 21 vierkante meter vloeroppervlak, moet je vindingrijk te werk gaan qua comfortabele inrichting. Bij de renovatie van dit buitenverblijf in Gent heeft Studio HAAN met succes de beschikbare ruimte geoptimaliseerd door een veelzijdige indeling te creëren. De leeshoek dient dubbel als badkamer wanneer het kastluik opengaat. Het eenvoudige bibliotheekje in de hoek is slim geplaatst om minimale ruimte in beslag te nemen, met het lichte hout dat mooi contrasteert met de strakke muur. Bovendien kunnen bewoners zelfs een boek lezen terwijl ze ontspannen in bad liggen.

© Luc Roymans Photography

6. Als doorgang

De Belgische kunstenaar Stief Desmet heeft zijn stek in de Leievallei opgebouwd in de schilderachtige koterijenstijl. De bibliotheek fungeert als het kloppend hart van de woning en zet de toon voor een creatieve vibe die de hele ruimte doortrekt. Multiplex planken sieren de muren en vormen een originele doorgang. De boeken brengen een levendige dynamiek in de omgekeerde U-vorm door een mooi contrast te creëren met de strakke, crèmekleurige muren.

© Verne