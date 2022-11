Designliefhebbers opgelet: Fest komt naar Brussel en Furnified houdt een stocksale

Het zijn mooie tijden voor designliefhebbers. Nagenoeg elke week is er wel een nieuwe stocksale of winkelopening. Deze week: een nieuw Fest-filiaal in de hoofdstad en uitverkoop bij Furnified.

Het hippe interieurmerk Fest verovert langzaam maar zeker alle belangrijke shoppingsteden in ons land. Je vindt het al langer in Antwerpen en Gent, maar vanaf 1 december kan je de bekende tafeltjes, modulaire zetels en kleurrijke accessoires ook vlakbij het Flagey-plein in Brussel vinden. Ideaal voor wie een dagtrip naar de hoofdstad wil combineren met wat kerstshopping op Winterpret, de Brusselse kerstmarkt die onlangs werd uitgeroepen tot de mooiste van Europa.

Notarisstraat 6-10, 1050 Elsene.

(c) Furnified

Eveneens in de categorie ‘betaalbaar design’: de Antwerpste interieurwinkel Furnified houdt op 3 december de jaarlijkse stocksale. Onder het mom ‘rethink, resue, restyle’ verkoopt het merk imperfecte items aan zachte prijzen. ‘We werken veel met natuurproducten zoals marmer en hout, daar ontstaat soms een barst of een deukje in. Wij vinden dat deze meubels zeker niet op het stort thuishoren, met onze stock sale krijgen zij een tweede kans’, aldus zaakvoerder Ward Thibaut. In het verleden zorgden de stockverkopen voor lange rijen voor de het magazijn. Wie wil scoren moet dus wel vroeg uit de veren.

Merantistraat 1, Unit S9, 2030 Antwerpen, van 9u30 tot 16h. Betalingen kunnen enkel cash. Je voorziet ook best gepast transport, want alle meubels zijn meteen mee te nemen.