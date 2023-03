Weinig alcohol, veel smaak: saisonbieren voorgeproefd

Onze drankexpert proeft van de nieuwe trends en schenkt klare wijn. Deze week waagt hij zich aan saisonbieren, die ’s winters gebrouwen worden en een wereld aan intrigerende smaken openen.

Bless America

Volgens Yvan De Baets, die zich als brouwer en liefhebber al meer dan twintig jaar in deze biercategorie verdiept, is het te danken aan de Verenigde Staten dat de zogenaamde seizoens- of saisonbieren niet in de vergetelheid zijn beland. Het verhaal gaat als volgt: net als Orval – dat ook niet meer zou bestaan als het niet zo geliefd was in Amerika – vielen de ‘saisons’ ten prooi aan de industrialisering die in de jaren zestig de brouwerswereld overspoelde. Er braken moeilijke tijden aan voor deze typische drank uit het noorden. Nochtans heeft dit bier mooie troeven: het product is niet erg bewerkt en vertoont een zekere troebelheid. Vandaag worden sommige van de beste ‘saisons’ gebrouwen door Amerikaanse brouwerijen, zoals onder andere Oxbow Brewing Company, Keeping Together en Jester King.

Hebben en houden

Deze bieren met hun ambachtelijke DNA waren oorspronkelijk nauw verbonden met de gemeenschappen waarvoor ze gebrouwen werden – zo reserveerden sommige boerderijen het bier voor hun seizoenarbeiders. Deze ‘saisons’ werden tijdens de winter gebrouwen om tijdens de zomer te worden gedronken; hoe verfrissend en dorstlessend ze ook waren, ze moesten dus kunnen worden bewaard. In die tijd bestond immers de technologie nog niet om ’s zomers en bij hoge temperaturen bier te brouwen. De ‘saisons’ zorgden oorspronkelijk voor vuurwerk voor alle zintuigen, waarbij het hele smakenpalet aan bod kwam, van zuur tot bitter. Tegenwoordig is vooral een vereenvoudigde versie populair, die haar aromatische contouren ontleent aan de iconische Saison Dupont (in de versie van de jaren 1960).

Weinig alcohol

Waarom is ‘saisonbier’ tegenwoordig een groot succes? Dat heeft onder andere te maken met het lage alcoholpercentage – dat mag niet hoger dan 6,5 procent zijn – een voordeel nu mensen zich almaar meer bewust zijn van de nefaste invloed die alcohol kan hebben. Extra troef in het geval van de ‘saisons’: hun lage alcoholpercentage gaat gepaard met een gulle smaak die niets te maken heeft met de smaakloosheid van slappe pilsbieren.

Geproefd en gekeurd: saisonbieren

1. Straight Saison, 3 euro (33cl), brasseriedelamule.wixsite.com

In Brussel maakt men deze bittere ‘saison’ met een alcoholpercentage van 6%. De kruidige graantonen bevallen ons wel. Dat is zeker te danken aan de spelt, die zorgt voor een hazelnootsmaak.

2. Saison Provision, 18 euro (75cl), burningskybeer.com

Een Engelse ‘saison’ van Burning Sky Brewery, verlegt de grenzen van het genre met een alcoholpercentage van 6,7%. Vol in de mond, maar met een zweem van zoet en een zurige noot.

3. Morpheus Brett Saison Vermouth BA, 4,20 euro, (33cl), alvinne.com

Brouwerij Alvinne laat deze amberkleurige saison (6%) rijpen in Zwevegem, in vermoutvaten. Elke slok staat garant voor een explosie van de Brett-gist en zijn stalaroma’s: heerlijk bier.

Een fris te drinken seizoensbier van de Naamse microbrouwerij Babeleir. In het blik wacht een ‘hoppy saison’ met een alcoholpercentage van 5,1% met niet te veel bruis en kenmerkende citrusnoten.