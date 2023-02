Mexicaanse magie in een glas: onze kenner kiest de beste mescal

Onze expert in all things spirited nipt van de nieuwste trends, wars van vooringenomen ideeën. Deze week nemen we mescal onder de loep, een verbazingwekkend distillaat van de agaveplant.

Happy few

Mescal, een Mexicaanse brandewijn gemaakt van agave, is een openbaring. Karoline Vlk van de Brusselse bar LIB, beschrijft de opkomst ervan: “De mixologie heeft na de tequila ook mescal op de kaart gezet. Het is precies het soort drank dat je eerst in cocktails ontdekt en vervolgens op zichzelf leert waarderen. Dat vereist een open mind, want de atypische noten van mescal zijn niet voor iedereen.”

Kleinere broertje

Tequila en mescal zijn als broers. Het verschil ligt in de plantensoort die wordt gebruikt – blauwe agave voor de eerste, verschillende variëteiten (Espadin, Tepeztate, Tobala…) voor de tweede – en in het geografische productiegebied (ruwweg: de regio Jalisco voor tequila, de regio Oaxaca voor mescal). Typisch voor mescal is de rokerige smaak, die het resultaat is van een bijna sjamanistisch productieproces. Een groot aantal parameters beïnvloedt de kwaliteit: terroir, soort blend, plant en distillatie. Uiteindelijk proeft de liefhebber een verscheidenheid aan originele expressies die in niets hoeft onder te doen voor de druif… en de rekening makkelijker te slikken maakt: een kwaliteitsdistillaat kost gemakkelijk 50 euro.

Elementair

De agaveharten worden met een machete van hun bladeren ontdaan en uit de grond gehaald. Ze lijken op grote ananassen, waardoor ze in het Spaans ‘piñas’ worden genoemd. Mescal verenigt de vier natuurelementen: vuur en aarde (de piñas worden dagenlang in kuilen gebrand), en lucht en water via spontane gisting. Bij deze bijna mythologische alchemie hoort ook een molensteen die wordt aangedreven door dieren, het brandhout van het open vuur en het koper van de distilleerketel. Een wondere wereld.

Geproefd en goedgekeurd: mescal

1. San Cosme, 46 euro, den-hoorn.be

Mescal op basis van zes- tot achtjarige angustifolia agaves. Noten van leer in de neus, ronde afdronk.

Ideaal om het genre te leren kennen. (40% alcohol)

2. Koch Ensamble, 68 euro, windelsspirits.be

Deze samenstelling van verschillende agavesoorten geurt tegelijk mineraal en gerookt. Verrassende tonen van geflambeerde citrusvruchten. (45,85% alcohol)

3. El Jolgorio Tepeztate, 85 euro, rightspirits.be

Gebaseerd op de zeldzame wilde agavesoort Tepeztate. Turf en gerookte peper in de neus, aangenaam vol mondgevoel. (48% alcohol)

4. Del Maguey San Pedro Taviche, 133 euro, libboutique.com

Een mescal voor kenners! Een bijna brutale indruk bij een eerste degustatie. Daarna: noten van leer, aarde en turf. (49% alcohol)