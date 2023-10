Week Zonder Vlees: vegan blogger Elisabeth Van Lierop deelt 3 recepten in samenwerking met Crisp

Elisabeth Van Lierop, ambassadeur van de Week Zonder Vlees, introduceert een vegan weekmenu bij de online versmarkt Crisp. Ontdek de drie recepten die ze ontwikkelde hier.

De Week Zonder Vlees vindt dit jaar voor het eerst plaats in België. In de laatste week van oktober roept de organisatie op om plantaardiger te eten en zo je voedingspatroon te verduurzamen. Door een week geen vlees te eten, verlaag je de milieudruk van je voeding. Je bespaart namelijk 18,3 kg aan broeikasgassen, wat neerkomt op zo’n 95 km autorijden. Het initiatief komt overgewaaid uit Nederland en wordt met steun van Europa in andere Europese landen uitgerold. België bijt de spits af dit jaar, in 2024 en 2025 volgen Denemarken, Duitsland, Spanje en Oostenrijk. De week wordt mee gepromoot door winkels, merken, chefs en influencers.

Elisabeth Van Lierop is ambassadrice van Week Zonder Vlees. Niet verwonderlijk, aangezien ze op haar blog Plantbased al jaren vegan recepten en tips deelt om duurzamer te leven. In 2021 publiceerde ze ook ‘Planteneters’, een boek dat wil tonen hoe toegankelijk veganistisch koken is, met recepten die gesmaakt worden door jong en oud. Voor de Week Zonder Vlees sloeg ze de handen in elkaar met Crisp, officiële partner van de actie. Ze ontwikkelde exclusief voor de boodschappen-app een vegan menu voor het hele gezin. ‘Mijn kinderen zijn het helemaal gewoon, voor hen is plantaardig een vanzelfsprekendheid,’ vertelt Elisabeth Van Lierop. De recepten die ze ontwikkelde voor Crisp tonen dat vegan koken niet moeilijk hoeft te zijn, dat de gerechten heel smaakvol zijn en zeker ook als comfort food kunnen dienen.

De plantaardige recepten van Elisabeth Van Lierop kun je bij Crisp bestellen tijdens de Week Zonder Vlees, maar ook tijdens de maand november. Op 1 november is het immers World Vegan Day en de volledige maand staat in teken van ‘Try Vegan’, een actie om plantaardig eten te promoten. Via de app van Crisp leg je de recepten en losse boodschappen in je digitale boodschappenmandje. Vervolgens worden de boodschappen bij je thuis geleverd en kun je aan de slag.