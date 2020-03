De maatregelen om het coronavirus in België in te dijken, treffen ook onze eetlust. Hier lossen we enkele concrete vragen op.

Mag ik nog op restaurant of café?

Nee. Op vrijdag 13 maart moeten alle cafés en restaurants om middernacht de deuren sluiten, en dat tot en met 3 april.

Wat als ik al een reservatie had?

Die vervalt vanzelfsprekend. De betere zaak zal contact met je opnemen om je boeking te herbekijken. Breng hier wel wat begrip op voor de uitzonderlijke situatie en wees geduldig: dit is voor heel wat zaken een erg chaotische periode.

Ik had nog een Bongo-bon, maar die vervalt in de komende periode. Wat nu?

Uiteraard had je jezelf voorgenomen om die gekregen cadeaubon snel in te ruilen, maar uiteraard is dat er niet van gekomen. Zit je nu met een bon die tegen de vervaldatum aanloopt? Neem dan contact op met de klantendienst, die ook werkt op zaterdag. Bongo belooft alvast flexibiliteit, gaande van een verlenging van de bon tot een omruiling.

Ook wanneer je al een reservatie zou hebben gemaakt met een Bongo-bon die in de komende weken gepland stond, doe je er goed aan contact op te nemen. Zo kan er samen naar een alternatief gezocht worden, iets wat het bedrijf omschrijft als een evidentie. Er wordt wel gevraagd om geduld te hebben, want het zou kunnen dat de diensten behoorlijk wat oproepen te verwerken krijgen.

Wat valt onder de definitie 'restaurant'? Kan ik nog naar mijn frituur?

Een restaurant is een plek waar mensen zich verzamelen om te eten. Het is die verzameling van veel verschillende mensen die de komende tijd vermeden moet worden. Daardoor blijven thuisbezorging en afhaling wel toegelaten. Heel wat restaurants zullen daar de komende weken wellicht op inspelen om zichzelf van een inkomen te voorzien, zelfs als ze dat voordien nog niet deden. Houd je favoriete adressen dus zeker in de gaten. Het online magazine June zal binnenkort adressen oplijsten.

Dat afhalen toegelaten is, betekent dat zaken als frituren gewoon open blijven. Zo zegt Bernard Lefèvre van de frituristenbond: 'De overheid geeft geen richtlijnen mee over het aantal klanten dat tegelijk mag aanschuiven in de frituur. Wij raden onze leden en klanten wel aan om hun gezond verstand te gebruiken en dus om niet met te veel mensen in een kleine ruimte te wachten.' Er zijn ook al frituren die werken met een online bestelsysteem. Lefèvre zegt dat zoiets 'de ideale combinatie' is, maar wil zich er tegelijk niet op toespitsen. (TVB)

Moet ik mijn voorraden aanvullen?

Nee. Winkels blijven gewoon open (ook in het weekend) en vullen hun rekken continu aan. Als je al lege rekken tegenkwam, komt dat vooral doordat mensen uit paniek massaal beginnen inslaan en het winkelpersoneel te weinig tijd heeft om de rekken aan te vullen. Alle supermarkten benadrukken dat er genoeg in stock is voor een continue bevoorrading.

Aan mensen in een risicogroep (ouderen en mensen met reeds bestaande gezondheidsproblemen) wordt wel aangeraden hun inkopen te doen op een moment dat het meestal rustig is in de winkel, zodat het contact met andere mensen beperkt blijft.

Kan ik terecht in mijn bakkerij of slagerij?

Slagers, bakkers en traiteurs vallen onder de noemer 'essentiële voedingswinkels'. Daarom mogen ze, net als supermarkten, gewoon open blijven, ook in het weekend. Onduidelijker is wat er zal gebeuren met speciaalzaken, zoals chocolatiers.

Er is enkel verkoop aan de toog toegestaan. Bakkers die ook een verbruikszaal hebben, moeten die dus sluiten. Ook bakkers met een broodronde, mogen die gewoon blijven doen. Er wordt aangeraden zoveel mogelijk contactloos te betalen.

Wat moet ik de komende tijd eten?

Dat hangt ervan af wat jij graag eet. Met andere woorden: alles kan. Er zijn geen noodrantsoenen en je hebt geen speciale receptenkit nodig om deze periode te overleven. Als je door omstandigheden liever niet naar de winkel gaat, kan je misschien hulp vragen van vrienden, familie of zelfs je buren. Via dit initiatief kan je je hulp aanbieden aan mensen in quarantaine als je zelf gezond bent.

Sommige producten in mijn voorraadkast zijn vervallen, volgens de houdbaarheidsdatum. Nog eten of niet?

Een zak pasta of een blik tomaten gevonden waarvan de vermelde houdbaarheidsdatum je spontaan nostalgisch maakt? Wacht even voor je het weggooit! Want het zou kunnen dat je nog perfect eetbaar voedsel in handen hebt. De houdbaarheidsdatum op lang houdbare voeding, aangeduid met Ten Minste Houdbaar Tot (T.H.T.), is enkel een richtdatum. Zie de vermelde datum als een garantie van de fabrikant dat zijn product op die dag nog in topconditie is. Het kan dat de kwaliteit erna wat achteruit gaat, maar dat hoeft niet te betekenen dat je een voedselvergiftiging oploopt wanneer je er toch van eet. Chips kunnen bijvoorbeeld iets minder krokant worden na het verstrijken van hun houdbaarheidsdatum en rijst kan iets muffer gaan smaken, maar ziek word je er niet van. Wees wel altijd kritisch en gebruik je zintuigen. Je ruikt en proeft het heus wel wanneer melk niet meer goed is. Als een blik gezwollen is, mag je het zonder openen weggooien, want dan is de inhoud niet meer geschikt voor consumptie.

Let op: dit geldt enkel voor lang houdbare producten. De houdbaarheidsdatum van verse voeding zoals vlees, vis of klaargemaakte maaltijden wordt aangeduid met een TGT-datum (Te Gebruiken Tot). Die dient wél strikt te worden opgevolgd.

Kan eten besmet zijn en mij zo ziek maken?

Aangezien virussen een tijdje kunnen overleven op harde oppervlakken, kan het inderdaad dat het ook terechtkomt op eten en daar even actief blijft. Maar het is niet zo dat je ziek zal worden wanneer je een besmette appel eet. Dat zit zo: het coronavirus is enkel besmettelijk wanneer het terechtkomt in je slijmvliezen of luchtwegen. Wanneer je een besmette appel eet en het virus dus in je spijsverteringsstelsel terechtkomt, is er niet noodzakelijk meteen een probleem. Dat kan het echter wel worden wanneer je die appel vastneemt en erna met ongewassen handen in je ogen wrijft. De gouden regels blijven dus: regelmatig je handen wassen en je gezicht niet aanraken.

Mag ik mijn herbruikbare beker nog aanbieden wanneer ik om afhaalkoffie ga?

Ja. Hoewel sommige zaken hem misschien weigeren, is het gebruiken van een herbruikbare beker op zich onschuldig. Wel is het belangrijk dat je, zoals standaard in deze periode, een goede handhygiëne volgt.

Nog vragen over eten in tijden van het coronavirus? Stel ze en wij gaan voor jou op zoek naar antwoorden.

