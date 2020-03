De angst voor het coronavirus raakt de milieubewuste koffieconsument, nu horecaketens als Starbucks en McDonald's geen zelf meegebrachte herbruikbare bekers meer willen vullen. Terecht of niet?

De voorbije jaren groeide de groep mensen die hun koffie het liefst drinken uit een herbruikbare beker. Dat deden ze misschien een beetje uit financiële overwegingen - heel wat zaken geven korting wanneer je met een herbruikbare beker komt aandraven - maar vooral het groeiende bewustzijn rond de plasticproblematiek speelde mee. De reacties op het coronavirus zouden nu echter wel eens roet in het eten kunnen strooien.

Afwassen

Koffieketen Starbucks heeft bijvoorbeeld laten weten dat medewerkers voorlopig geen herbruikbare bekers mogen aanvaarden. Wie zijn eigen exemplaar meeneemt, krijgt wel korting, maar moet zijn koffie uit een wegwerpbeker drinken. Ook fastfoodketen McDonald's verspreidde een dergelijk bericht. Een essentiële voorzorgsmaatregel in deze tijden, of onnodig?

Laten we eens beginnen bij het alternatief: wegwerpbekers. Halen die in tijden van pandemieën alle kans op eventuele besmetting weg? Daaraan kan je twijfelen, zegt specialist in herbruikbare items Tom Szaky: 'Geen enkel wegwerpproduct vandaag is steriel'. Bekers en ander verpakkingsmateriaal worden tijdens het productieproces door heel wat verschillende handen aangeraakt. Dat is wel anders bij je eigen herbruikbare en netjes afgewassen mok.

Virussen kunnen inderdaad enkele dagen overleven op harde materialen, maar wat blijkt? Een eenvoudige reiniging volstaat om ze weg te wassen. Met de hand of in de vaatwasser: beiden zijn effectief om een herbruikbare mok helemaal proper te krijgen.

Betalen

De angst voor de herbruikbare beker lijkt dus onterecht. In het worst case scenario is de barista besmet, heeft ie per ongeluk in zijn hand geniest in plaats van in zijn elleboog en overhandigt hij je dan je beker. Maar dat betekent niet dat jij sowieso ook besmet raakt. Wanneer je de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht neemt, is de kans klein dat je ziekt wordt. Het coronavirus komt immers enkel je lichaam binnen via je luchtwegen en slijmvliezen - wanneer je met een 'besmet' hand in je ogen wrijft bijvoorbeeld. Wanneer je regelmatig je handen wast, je gezicht niet aanraakt en je beker goed schoonmaakt, kan je veilig én milieuvriendelijk door het leven gaan.

Als ketens als Starbucks en McDonald's graag iets willen doen om het coronavirus in te dijken, denken ze beter eens na over de betaalwijzen, klinkt het. Cash geld of de toetsen van een bancontact-bakje worden immers door heel wat meer handen aangeraakt dan die beker. Maar ook daar geldt: als je na het betalen je handen grondig wast of ze weghoudt van je gezicht, is het risico op besmetting klein.

