Gault&Millau heeft een webpagina ontwikkeld met een overzicht van restaurants die wel nog afhaalmaaltijden voorzien. De culinaire gids wil met dit initiatief de horecasector een hart onder de riem steken.

Nu restaurants en cafés verplicht hun deuren moeten sluiten, heeft Gault&Millau een webpagina gelanceerd met restaurants die 'Take Away' formules aanbieden. Op die manier wil de concurrent van de Michelingids de horecasector steunen.

De pagina krijgt de naam 'Chef's Take Away Collection' en de selectie vind je hier.

