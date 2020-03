Opluchting bij de slagers en bakkers in ons land: ook zij vallen onder de essentiële voedingswinkels en mogen openblijven. 'Moest dat niet zo zijn zou het een ramp betekenen voor de kleine zelfstandigen.'

Wie in het weekend van plan was om naar de slager of de bakker te gaan, kan dat voornemen ongestoord doorzetten. Ambachtelijke slagers, spekslagers en traiteurs vallen net als supermarkten onder de noemer van essentiële voedingswinkels, zegt de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs (LBSTB) en Bakkers Vlaanderen. Ze mogen dus gewoon openblijven.

'Tijdens het weekend gaan de meeste mensen naar de beenhouwer. Een sluiting zou een ramp betekenen', benadrukt Carine Vos van de LBSTB. 'Ook de broodrondes mogen doorgaan', klinkt het bij Bruno Kuylen, bestuurder van Bakkers Vlaanderen. 'Er mag wel enkel aan de toog verkocht worden, dus bakkers met een verbruikerszaal moeten die sluiten.' De Vlaamse bakkerijfederatie gaat ervan uit dat chocolatiers en pralinewinkels dicht moeten blijven, maar dat is nog niet bevestigd.

Gisteren besliste de Nationale Veiligheidsraad dat alle horecazaken, restaurants en cafés hun deuren verplicht moeten sluiten tot 3 april. In het weekend zijn enkel apothekers en de essentiële voedingswinkels open.

