Supermarkten blijven ook op zaterdagen open, maar veranderen in het kader van de strijd tegen het coronavirus wel hun manier van werken.

Eerst en vooral: supermarkten blijven open en worden continu bevoorraad. Dat is een van de belangrijkste boodschappen die sectorfederatie Comeos meegeeft in een persconferentie. Paniek en hamsteracties zijn dus niet nodig. 'De mensen zullen altijd de mogelijkheid hebben om hun essentiële boodschappen te doen', klinkt het. 'Het heeft absoluut geen zin om je naar de winkels te haasten. We willen ook benadrukken om respect te hebben voor alle winkelmedewerkers.' Daarnaast communiceert de organisatie enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus niet in de hand te werken.

Zo zal vanaf woensdag 18 maart slechts één klant worden toegelaten tot winkels per 10 m², zodat klanten voldoende afstand kunnen houden. In verschillende winkels zal veiligheidspersoneel toezien op de naleving van die maatregel. 'Hoe minder mensen in een winkel, hoe beter voor iedereen,' klinkt het. 'Voor uw familie, maar ook voor andere families.' Daarom wordt er ook op aangedrongen dat iedereen zijn boodschappen alleen doet, niet in familieverband. De maatregel kan zorgen voor files buiten de supermarkt. Houd ook daar voldoende afstand van de mensen rondom je en probeer te gaan winkelen op rustige momenten.

Daarnaast roept Comeos op om vooral elektronisch te betalen. Het gebruik van cash wordt absoluut afgeraden.

Supermarkten namen zelf eerder ook al enkele maatregelen. Dit zijn de belangrijkste: Delhaize De afgelopen dagen vroeg retailer Delhaize al om niet met het hele gezin inkopen te komen doen, maar individueel op pad te gaan. Daar komen nu nieuwe maatregelen bij. Vanaf dinsdagochtend krijgen 65-plussers als kwetsbare groep expliciete voorrang en toegang tot de winkels van 8 tot 9 uur. 'We rekenen op de solidariteit en begrip van onze andere klanten en vragen hen met aandrang om buiten dit tijdsvenster hun boodschappen te komen doen.' Veiligheidsmensen aan de ingang van de winkels moeten alles in goede banen leiden. Heel wat mensen maken ook gebruik van de bestel- en afhaaldienst van Delhaize. 'Door de verhoogde vraag lopen de wachttijden op, zowel voor het afhalen als voor de thuisleveringen', klinkt het. 'We raden de mensen aan om al enkele dagen op voorhand te reserveren. We vragen ook aan de mensen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de functie om de boodschappen zelf af te halen. Op die manier kunnen de leveringen aan huis worden voorbehouden voor de ouderen', aldus de woordvoerder. Colruyt Op de website benadrukt de groep dat het niet nodig is om de winkels leeg te plunderen. Alle vestigingen blijven open volgens de gewone openingsuren en er is voldoende voorraad. Colruyt zag de afgelopen dagen een toename met zeventig procent voor de afhaaldienst Collect & Go. 'We hebben een versnelling moeten terugschakelen en hebben vrijdag meegedeeld dat er geen bestelling voor zaterdag en maandag meer bij konden', zegt woordvoerster Hanne Poppe. Intussen zou alles weer normaal moeten verlopen. Carrefour Ook op de website van Carrefour wordt maandag meegedeeld dat door 'een uitzonderlijke toename in het aantal bestemmingen' mogelijk producten ontbreken of online bestellingen later worden afgehandeld. Aldi Ook Aldi meldt op de website dat het aantal klanten in de winkels beperkt wordt. Per vestiging mogen nog maar 25 mensen tegelijk de winkel in. 'We zijn ons bewust dat deze maatregel wachttijden en ongemak met zich meebrengt en we rekenen hierbij op uw begrip.' De discounter benadrukt nogmaals dat er voldoende voorraad is.

