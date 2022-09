Vlaamse steden en gemeenten willen fastfood rond scholen kunnen bannen

De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) doet bij de start van het nieuwe schooljaar een oproep om de schoolomgeving gezonder te kunnen maken.

Onderzoek van Sciensano toonde eerder dit jaar al aan dat er een rechtstreekse link is tussen het aantal fastfoodzaken in de directe omgeving van een school en het gewicht van de kinderen die er elke dag langs moeten. Bovendien bleek uit hetzelfde onderzoek dat het aantal fastfoodzaken rond scholen in de lift zit. Die evolutie willen steden en gemeenten nu inperken, klinkt het in Het Nieuwsblad.

‘Hoe meer ongezonde zaken in de buurt, hoe hoger het gemiddelde BMI en hoe hoger het percentage kinderen met overgewicht’, klonk het bij Sciensano. Vooral jonge kinderen bleken vatbaar voor een ongezonde schoolomgeving. Sommige scholen hebben honderden zaken binnen wandelafstand.

Onderscheid tussen gezond en ongezond

Daar mag een einde aan komen, vinden heel wat steden en gemeenten nu. Zij vragen de mogelijkheid om vergunningen voor horecazaken die ongezonde voeding aanbieden te kunnen weigeren. Dat kan vandaag niet: er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen gezonde en ongezonde spelers. Als verklaring kijkt VVSG-woordvoerster Nathalie Debast daarvoor bij VRT naar Europa: ‘Dat schuift constant de vrijheid van handel naar voren. Dat is ook een belangrijk principe, maar als wij weten dat de gezondheid in het gedrang komt – zeker ook naar jongeren toe – is het tijd om in te grijpen.’

De VVSG richt zich tot verschillende ministers, op zowel Vlaams als federaal niveau. Het is de bevoegdheid van onder meer federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits of de minister bevoegd voor Vergunningsbeleid en dat is Zuhal Demir, klinkt het.