De Belgische veganismevereniging BE Vegan heeft voor de vijfde keer haar awards uitgereikt. Daarmee steekt ze Belgische ondernemers die inspelen op plantaardig aanbod een hart onder de riem.

Veganisme zit in de lift. Steeds meer mensen kiezen ervoor (nu en dan) puur plantaardig te eten. Dat is een trend waarop stevig ingespeeld wordt door de voedingsindustrie en horeca, en dat mag in de kijker worden gezet, vindt BE Vegan. Met de Vegan Awards wil de organisatie die streeft naar de normalisering van het veganisme dan ook nog meer ondernemers aanzetten om ook te denken aan plantaardige producten.

Een kleine 5.000 mensen stemden de afgelopen tien dagen op hun favorieten in verschillende categorieën. In het verleden bevatte de lijst met genomineerden nog buitenlandse spelers, maar door de groeiende interesse stonden daar dit jaar enkel Belgische ondernemers op.