Veganisme zit in de lift, en de hippe horeca heeft dat goed begrepen. Maar soms belanden ook oertraditionele zaken waar géén koersfiets aan de muur hangt toevallig op het vegan pad. Met overdonderend succes. 'Iedereen schuift aan voor mijn plantaardige koffiekoek.'

'Soms krijgen klanten zelfs tranen in de ogen' - Bakker Frimout

Bakkerij Frimout is een schijnbaar klassieke Vlaamse bakker in een studentenbuurt aan de rand van de stad. De toevallige passant zou niet kunnen raden dat deze bakker op handen wordt gedragen door de vegan community in Gent en ver daarbuiten. Dieter bakte al 17 jaar op traditionele wijze zijn brood en gebak. Tot hij vier jaar geleden een mail kreeg van een meisje met de vraag of hij de uitdaging wou aangaan om een chocoladekoek te bakken zonder eieren, melk of boter.

