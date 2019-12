In het Grand Casino in Knokke zijn opnieuw de Venuez Hospitality Awards uitgereikt. Dertien Belgische zaken werden er in de bloemetjes gezet.

Venuez, het vakblad voor de hospitality sector, heeft opnieuw zijn awards uitgereikt. Een veertienkoppige jury, bestaande uit allerlei prominente namen uit de branche, heeft in Knokke enkele hospitalityconcepten beloond die klaar zijn voor de toekomst. Daarbij lag de nadruk op innovatie, stijl, goed ondernemerschap, groeipotentieel en prijs-kwaliteit, maar werd de doorslag gegeven door een uitmuntende service.

Onder meer Café Flora in Brussel kaapte een prijs weg, als 'de hedendaagse interpretatie van een café waar elke generatie zijn gading kan vinden', net als restaurant Magma in Mechelen, dat volgens de jury een 'bijzonder 400°-restaurant is dat alle generaties weet aan te spreken en dat het publiek nu al voor zich heeft gewonnen'. Ook bartender Dylan Beckers van Cocktails at Nine blies de jury omver met zijn on the spot gecreëerde 'Dylan's Manhattan'.

Daar stopte het echter nog lang niet, want maar liefst dertien zaken kregen de mooie erkenning. Vooral Antwerpen blijkt een goede haven voor Venuez-prijsbeesten, al duikt ook Mechelen op als goede experimenteerbodem. In deze zaken is het sowieso goed zitten: