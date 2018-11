Zeven culinaire adresjes in Gent om dit najaar eens uit te proberen

Dok Noord is de naam van het stadsdeel aan de haven waar vroeger de ACEC-fabrieken stonden. Op de terreinen treft men naast winkels, kantoren en appartementen ook een ambachtshal. Hal 16 is neergezet als een culinaire hotspot met een zestal horeca-exploitaties. Voor de Toscaanse keuken is er Officina Raffaelli. Achter dat Italiaanse restaurant staan Daniel Raffaelli (Per Bacco en Il Mezzogiorno) en Diana Terrijn. In de ambachtelijke patisserie Bostoen zijn het vader en dochter Bostoen die zorgen voor lekkers. Centraal opgesteld staat de stadsbrouwerij Dok Brewing Company met maar liefst 27 ter plaatse gebrouwen bieren op vat. Bruud is de naam van de bakkerij van biobakker Ward Verleyen.

...