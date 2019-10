Vier Belgische luxehotels uitgetest: wat mag je verwachten voor pakweg 300 euro?

Een chocolaatje op je hoofdkussen, iemand die de gordijnen komt dichtdoen, een uniek uitzicht vanuit je bad. Wat is nu echt de meerwaarde van een hotelkamer waarvoor je honderden euro's neertelt? Onze redactie bracht de nacht door in vier luxehotels in België.

1898 The Post - Gent

Wat is het verhaal? Toen Mouche Van Hool hoorde dat het voormalige augustinessenklooster in het Antwerpse Groen Kwartier verkocht werd, besloot de uitbaatster van Hotel Julien deze kans te grijpen. In april 2019 opende August: een indrukwekkend hotel met 44 kamers en suites, ontworpen door de Belgische architect Vincent Van Duysen. 'Hij wist een perfecte balans te vinden tussen respect voor het verleden en een nieuwe bestemming waar een internationaal publiek zich thuis voelt', vertelt manager Eline Janssens. De geschiedenis is hier voelbaar: van de strakke vergaderzalen die vernoemd werden naar de laatste zusters tot de kapel, waar het altaar plaatsmaakte voor een hippe bar.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×