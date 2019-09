Aan de oven staat pizzaiolo Luca Fabozzi, chef Maarten Van Essche staat in voor de elegante gerechten met groente, vis en vlees.

Met Magma wou chef Maarten Van Essche de energie van een stad vangen in een restaurantconcept. 'Mijn opzet was een zaak zoals je die vindt in Parijs of New York. Daar kun je om tien uur 's avonds een overvol, bruisend restaurant binnenstappen, heerlijk eten en drinken en perfect bediend worden.' Alles mag en alles kan: dat is het credo van...