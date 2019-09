Geen flauw gedoe bij restaurant Lewis, niet bij de inrichting, ontvangst, bediening of in het bord. (****)

Plaats van het gebeuren is een voormalig rendez-voushotel aan het Koninklijk Museum van Schone Kunsten. Keuken en eetzaal zijn ondergebracht in een open ruimte op de begane grond. De inrichting is die van een moderne kantine met bepleisterde muren die, op een rode neonverlichting na, kaal bleven. De activiteiten van de koks achter de lange eettoog en de verlichte glazen achterwand zorgen voor een fijne, ongedwongen sfeer. Ontvangst, bediening, eten: er zit vaart in Lewis. Aan de basis van die positieve drive staat de optimistische aanpak van de communicatieve Th...