Van Helsinki tot Gent: de 8 meest baanbrekende bakkers van Europa

Een nieuwe generatie ondernemers geeft het bakkersambacht een fris elan. Ze bedenken andere smaken en vormen (vegan croissant), breiden hun assortiment uit (bloemen of wijn) en organiseren kitchen take-overs. Acht bakkers in Europa waar de schwung over de toonbank vliegt.

Bakkerij Loof, Amsterdam

Zuurdesem, koffie en boeken. Bakkerij Loof brengt het beste van deze drie werelden samen. Het is een bakkerij, boekenwinkel en cafeetje in Amsterdam. Achter Loof zit een groep vrienden (ze runnen ook Café Binnenvisser naast de deur) en die vibe voel je ook in het pand: het is er plezant. Ze zijn de new kids on the bread block. Ze experimenteren veel, met zuurdesem zonder gist bijvoorbeeld, maar ook met smaken in hun patisserie en koffiekoeken. Ook fijn is dat ze regelmatig kitchen take-overs organiseren, waarbij collegabakkers uit Europa de ovens overnemen.

bakkerijloof.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Wils Bakery Café, Amsterdam

De eerste bakkerij met een vermelding in de Michelingids. Wils Bakery Café kreeg zopas een Bib Gourmand, het label dat Michelin plakt op adressen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wils is een bakkerij/bistro, een concept van sterrenchef Joris Bijdendijk. Je koopt er profiteroles met lemoncurd, rode-emmer-brood (met historische granen) of schuift de voeten onder tafel voor een soufflé met bloedappelsien en bourbon vanille-ijs. Je kunt er ook gewoon lunchen of dineren en daarna het heerlijke huisbrood of de Normandische boter kopen als souvenir.

restaurantwils.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Funky Bakers, Barcelona

Ze noemen zichzelf een ‘collab tussen bakkers, chefs, kunstenaars en designers’ en met zo’n naam kunnen ze niet anders dan opduiken in dit artikel. Het concept van de Funky Bakers in Barcelona: een bakkerij, koffie/lunchbar en shop op drie locaties in de stad. Je koopt er niet alleen een pistachio croissant of chocoladebabka, maar ook craftbeer, bloemen, kookboeken, natuurwijnen en kombucha. Ze zijn happy, funky en transparant; zo tonen ze bijvoorbeeld waar hun koemelk vandaan komt. Voor het lekkers op hun lunchkaart kijken ze regelmatig over de landsgrenzen, getuige de Bosphorus Bocadillo. Hun Instagrampagina is in het Engels en ze delen er heel wat info over lokale producenten.

funkybakers.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Collective Bakery, Kopenhagen

Het begon voor het Deense Coffee Collective allemaal met een koffiebar in Kopenhagen. Later volgde enkele honderden meters verder de Collective Bakery. Ze leggen de lat niet laag, want hun doel is naar eigen zeggen ‘de beste coffeeshop/bakery ter wereld’ worden. Het basisprincipe bij Collective is een directe relatie met producenten van bloem en granen uit Denemarken. Ze pairen koffiesmaken aan gebak of taartjes en bedachten ook nieuwe koffiekoeken, zoals de Citronbølge, een langgerekte croissant met huisgemaakte limoensiroop.

coffeecollective.dk



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Pophams Bakery, Londen

Er zijn intussen drie vestigingen van Pophams, de trendsettende bakkerij/koffiebar in Londen. De eerste was een instant hit, met lange wachtrijen voor hun ‘maple and bacon croissant’ (jawel, met spek en ahornsiroop). De tweede vestiging verandert ’s avonds in een pastarestaurant en naast de derde is er sinds kort een Pophams Home Store, waar ze keramiek en houten bestek van lokale ambachtslui verkopen. De patisserie op de Instagrampagina van Pophams ziet er zo verrukkelijk uit dat je bijna een ticketje richting Londen zou kopen, enkel om te proeven.

pophamsbakery.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tapisserie, Parijs

Wat krijg je als een Parijse sterrenzaak een bakkerij opent? Tapisserie pâtisserie is het antwoord. Het bakkerijtje werd geopend door de eigenaars van Septime, het Michelin-restaurant in dezelfde straat. Bertrand Grébaut en Théo Pourriat runnen in die straat overigens ook het seafoodrestaurant Clamato en daar staat een iconisch dessert op de kaart dat je bij Tapisserie zomaar kunt meenemen: Clamatarte, een gebakje met chocoladeganache en een groot uitgevallen toef slagroom. Sinds vorig jaar is er ook een tweede vestiging met koffie- en ontbijtbar.

tapisserie-patisserie.fr



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Way Bakehouse, Gent

Eerst was er een koffiebar en -branderij, dan een takeaway koffieshop en sinds 2022 is er ook het Way Bakehouse, een vegan bakkerij in Gent. Je vindt er – naast de legendarisch lekkere koffie – ook plant-based gebak. Wat op zich al vernieuwend is, maar ook de vorm verrast: denk aan rechthoekige chocoladekoeken. Bij Way kun je ook workshops filterkoffie of latte art volgen. Als ze dat concept ooit lanceren voor hun vegan goodies, zitten ze gegarandeerd meteen vol.

way.gent



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Way Bakery, Helsinki

Ze delen toevallig dezelfde naam maar zijn niet aan elkaar gelinkt: ook Helsinki heeft een Way Bakery. Way is naast een bakkerij ook een buurtrestaurant en wijnbar. Binnen is het klein maar gezellig, buiten op het terras schijnt de zon en zit je goed voor enkele uren people watching. Eén blik op hun social media zegt genoeg: hier wil je álle patisserie proeven. De wijnen op de wijnkaart zijn origineel gesorteerd: van makkelijke drinkers tot funky exemplaren. In de zomer duikt Way soms op in een pop-upkiosk op een andere plek in de stad.

waybakery.fi