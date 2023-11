Van fruitteler naar wijnmaker: deze wijndomeinen maakten de omschakeling

Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: appelboomgaarden vervellen tot wijndomeinen.

Van Limburg tot in de Kaap verschijnen tegenwoordig druivelaars waar ooit appelbomen stonden. Fruittelers worden wijnmaker. Voor toeristen blijkt een wijndomein ook leuker dan een koelcel vol jonagolds. Smaken veranderen sneller dan appel­bomen kunnen groeien. De West-Vlaming Koen Roose dankt zijn Zuid-Afrikaanse wijndomein Spioenkop aan de Pink Lady. Die appel werd zo populair dat de prijs voor die andere zoetzure koning, de granny smith, kelderde. Een wanhopige teler uit de Zuid-Afrikaanse appelstreek Elgin verkocht zijn boomgaarden aan de Belg. De medailles die Roose nu wint met zijn loepzuivere frisse Pinotage verzachten de pijn van maandenlang appel­bomen rooien.

Spioenkop is geen uitzondering. Ook het Belgisch-Nederlandse koppel Joris en Natalie van Almenkerk toverde hectaren boomgaard om tot een modern wijndomein. Elgin is het nieuwe Zuid-Afrikaanse eldorado van de cool climate-wijn. Duizenden kilometers verder koos de Amerikaanse staat Washington ooit een appel als officieel symbool. Daar hebben ze nu dik spijt van. Na een appelcrisis rond 2000 schakelden fruittelers massaal over op druiven. Op dit moment brengt de wijnindustrie in Washington al dubbel zoveel op als alle Gala’s en Goldens samen. Niet in het minst dankzij dollars uit wijntoerisme.

Dichter bij huis vervelt Limburg van appel- tot wijnstreek. Als telg uit een fruit­familie vond Karel Henckens dat de appel best ver van de boom mocht vallen. Een lading conferenceperen afzetten op de veiling gaf hem minder voldoening dan het maken van zijn eigen cuvee. Karel startte wijndomein Aldeneyck en pioniert vanuit de Maasvallei al jaren met Belgische kwaliteitswijn. Recenter waagde ook Peter Nijskens uit Sint-Truiden de sprong. Door de Russische boycot in 2014 was er een overschot en kelderde zijn appelprijs. In 2015 plantte hij de eerste wijnstokken van domein Gloire de Duras. De geuren van jonagold en conferencepeer vind je nu nog terug in zijn prijswinnende rieslings.

Geproefd en gekeurd: wijn van appelgaarden

1. Pinot Brut Rosé, Aldeneyck, Maasvallei. 22,50 euro, anverres.be

Limburgs feest van knapperig rood fruit. Vol schuimend mondgevoel, hints van witte peper en pompelmoes op het einde. Veel meer dan een aperitief. Hemelse bubbels bij sushi.

Deze rijke chardonnay wint zowat alle Zuid-Afrikaanse wijnprijzen. Fraîcheur en sappig wit steenfruit, hints van kokos. De druif spreekt, niet het houten vat. Ideaal bij zalmlasagne.

3. Riesling Cuvée, December, Gloire de Duras, Haspengouw. 20,50 euro, anverres.be

Laat geplukte goudgele riesling (mét botrytis) aangevuld met pinot gris. Appel­aroma’s, kweepeer, honing en tijm. Droog en mineraal tegengewicht bij een romige, zilte garnaalkroket.

Intense en elegante Pinotage die verraadt dat de druif een kindje is van ­pinot noir. Aroma’s van cassis, rozemarijn, leer en mokka met mooie zuren. Maakt het wildseizoen nog mooier.