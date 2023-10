Proef de trek naar het noorden: onze expert keurt cool climate-wijnen

Onze drankexpert schenkt klare wijn en proeft van de nieuwe trends. Deze week: voor wijn is het noorden soms het nieuwe zuiden.

Regio’s met wilde baren, stoere surfers en walvissen profileren zich als moderne wijnparadijzen. De reden voor dit coole charmeoffensief? Het snel veranderende klimaat. Een plukrijpe druif is een fragiele vrucht met een ideale balans van zuren, suikers en aroma’s. Onvoorspelbare seizoenen bedreigen dat evenwicht.

In het warme zuiden is de kokende hitte een steeds groter probleem. Hoe meer zon, hoe meer suikers in de druif, hoe meer alcohol in het vat. Zuiderse rode bommen van ruim vijftien procent zijn geen uitzondering – en ook geen pretje – meer. De permanente zonnebank doodt frisse zuren en dwingt wijnbouwers om vroeger dan gewild te plukken. Dat fnuikt dan weer de complexe aroma’s die rustig aan de stok rijpen. Dubbel pech.

De tegenbeweging komt al een aantal jaar uit het noorden. Cool climate-wijnen uit Duitsland, Oostenrijk (of België!) bekoren steeds vaker met hun elegante zuren. Ze contrasteren en passen dus wonderwel bij de hedendaagse keuken vol pure smaken.

Bizar neveneffect is de herontdekking van frissere regio’s in warme landen. Vergeet de Méditerranée. In Frankrijk zijn continentale wijnstreken als de Loire, de Jura en de Elzas en vogue. Italië pakt uit met wijngaarden op de besneeuwde Etna of in de schaduw van de Alpen en Dolomieten. Het Spaanse noorden bezingt dan weer zijn vele plensbuien en koele nachten. Zowat alles wat zonnekloppers wegjaagt, moet wijndrinkers lokken.

Ook de oceaan speelt een belangrijke rol. Als een koelbox tempert de zilte zeebries de temperaturen van nabijgelegen wijnregio’s. Zomers van ‘amper’ 25°C zijn een zegen voor wijnbouwers. Denk aan Hermanus in Zuid-Afrika, Margaret River in Australië, Itata in Chili, Baskenland in Spanje of Bairrada in Portugal. Je vindt er geen plakkerige alcoholbommen, wel wijnen vol frisse zuren en krokant fruit. Vergeet de verzengende clichés, volg de bultrug en surf mee op de wijngolf van het noordse zuiden.

Geproefd en gekeurd: cool climate-wijnen

De witte hondarrabi zuri groeit tussen groene heuvels en het langste surfstrand van Biskaje. Zure appels, scherpe citrus en kruidigheid. De zilte finale is zalig bij gefrituurde vis.

2. Albino PNO, L.A.S Vino, Margaret River, Australië, 40,95 euro, adbibendum.be

Grootse gastronomische rosé van pinot noir aangevuld met chardonnay. Serveer niet te koud. De rijpe aardbeitjes en witte peper proef je beter rond 10°C. Prijzig maar uniek.

3. Dinamica Baga, Filipa Pato & William Wouters, Bairrada, Portugal, 15,25 euro, theportugalcollection.be

De Atlantische Oceaan koelt de bagadruiven van Antwerpenaar William en vrouw Filipa. Jong rood fruit met warme winterse specerijen. Gouden tip voor barolofans.

4. Pour Ma Gueule ‘Assemblage Itata’, Clos des Fous, Itata, Chili, 14,45 euro, adbibendum.be

Aparte blend van o.a. malbec, cinsault en país met mooie zuren en fraîcheur. Project van Chileense rebellen die dol zijn op terroir en bourgogne.