Uitgekookt: hoe lekker zijn Indiase gerechten op de barbecue?

Een zomer lang test de redactie van Knack Weekend recent verschenen kookboeken uit. Deze week: The Curry Guy BBQ van Dan Toombs, een kok die zich gespecialiseerd heeft in de kunst der curry’s.

In het kort

De titel van het boek dekt de lading: het zijn meer dan 100 Indiaas getinte gerechten die je bereidt met behulp van een barbecue, wat de currysmaken ten goede komt. Het boek is een mix van relatief eenvoudige recepten tot meer geavanceerde bereidingen waar bananenbladeren en ingewikkeld keukengerei aan te pas komt.

Uitgetest

The Curry Guy is een bescheiden Instagram-fenomeen met verschillende succesvolle curryboeken op zijn naam. De BBQ-versie die ik in mijn bezit heb is z’n nieuwste creatie. Zelf geeft hij in de inleiding al aan dat de recepten minder eenvoudig zijn uitgedraaid dan dat hij zelf aanvankelijk voor ogen had. Ik vrees dat hij gelijk heeft. Ik ben een fervent curryliefhebber, maar geen masterchef. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik bewust heb gekozen voor de meest eenvoudige bereidingen en tijdens het koken vertrokken ben vanuit het credo: ‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’. Het boek is ingedeeld volgens verschillende hoofdstukken, gaande van hapjes tot hoofdgerechten en van sauzen tot specerijenmengsels. Sommige van die recepten zijn te vinden op YouTube:



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Uitdaging één: de juiste ingrediënten vinden. Ik ben zo iemand de efficiëntie van een supermarkt verkiest boven de charme van de kleine buurtwinkels, maar helaas kan ik niet alles op één plek vinden. Specifieke kruiden, zoals chaad masala en foelie vind ik niet meteen. Noem me gerust lui, of een slechte kookboekenrecensent, maar als ik pas twee uur later huiswaarts keer met alle ingrediënten is mijn goesting om te koken al in een zachte decrescendo gegaan.

De dalende trend zet zich nog even voort wanneer ik het recept voor de gegrilde aardappels tandoori begin te lezen. ‘Hol de aardappelen uit met een aardappelboor’. Halleluja. Ik heb noch een aardappelboor, noch de strijdlust om via YouTube-filmpjes te achterhalen hoe ik de aardappelen zonder boor kan uithollen. Gelukkig staat er onderaan een tip: wie het niet te ingewikkeld wil maken – The Curry Guy leest mijn gedachten – kan de aardappelen ook gewoon als geheel in aluminiumfolie op houten kolen verwarmen. Ondertussen maak ik de vulling voor de aardappelen, wat gelukkig wel kinderspel is: gewoon alles samen gooien in een pan en bakken maar. Wanneer ik een dik uur later alles samen breng, lijkt mijn gerecht in de verste verte niet op dat vanop de foto. Toch is het overheerlijk: de perfecte mengeling van gezonde groenten, pitte kruiden en een lekkere crunch van de cashewnoten. Sommige dingen eindigen wel degelijk beter dan ze beginnen.

Ananas tandoori, het smaakt lekkerder dan het eruitziet. (c) Mare Hotterbeekx

Het volgende recept is de ananas tandoori, een vegetarisch bijgerecht dat in een handomdraai klaar is. Je mengt alle kruiden voor de marinade, marineert en grilt de ananas op een stokje boven de barbecue en klaar is kees. Niets moeilijks aan, en het resultaat is een mix van zoet, zuur en pikant. Een recept naar mijn hart. Nog een pro tip voor wie niet super ijverig is in de keuken: werk met voorgesneden ananas. Je boet niet in op smaak en je wint tijd. Ook ander gerechtjes om te grillen zijn relatief eenvoudig en erg lekker. De Indiase Maïskolven met chilipoeder en limoen zijn een aanrader.

Ik besluit me ook aan een klassieke curry te wagen, de titel van het boek indachtig. De hogere temperaturen die je al barbecueënd bereikt hebben als voordeel dat curry’s gemakkelijker karamelliseren, wat erg belangrijk is voor de smaak. Je zal merken dat je op deze manier gemakkelijker in de buurt komt van restaurant-kwaliteit. Het nadeel is dat de klassieke curry’s in het boek erg tijdrovend zijn. Je begint met de basiscurrysaus, en bewerkt die dan tot je bij de gewenste smaak uitkomt.

Klinkt allemaal als kinderspel, maar de praktijk bewijst het tegendeel. Ik zit ontzettend te sukkelen met de uien op de kolen, de vlammen her en der en de timing van alles. Laat een ding duidelijk zijn: dit recept is niet voor doetjes. Het resultaat is gelukkig lekker, al ben ik niet zo overweldigd dat ik dit nog eens wil herhalen. De stappen van de basiscurry naar de tikka masala-saus zijn dan weer heel gemakkelijk, waardoor ik last minute toch een soort van succeservaring beleef. Niet onbelangrijk voor de amateurkoks onder ons.

Conclusie

Dit is een prima kookboek voor koks met een passie voor curry en een passie voor koken. Schrik jij er niet voor terug om uit die comfort zone te treden en te experimenteren met bananenbladen op de barbecue? Dan is dit boek zeker iets voor jou. De ietwat klunzig aangelegde amateurs kunnen zeker ook met dit boek uit de voeten, mits wat improvisatie als je sommige materialen of kruiden niet in huis hebt. Ondanks mijn lichte paniek bij het lezen van sommige recepten, was ik wel elke keer blij verrast met het resultaat van de inspanningen.