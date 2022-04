Toer de Geuze brengt bezoekers langs 12 brouwerijen in Pajottenland en Zennevallei

In het Pajottenland en de Zennevallei in Vlaams-Brabant is zaterdag de veertiende editie van de Toer de Geuze gestart. De Toer brengt bezoekers langs twaalf brouwerijen die geuzebieren serveren.

Bierliefhebbers kunnen nog het hele weekend kennismaken met de typische geuze- en lambiekbieren, een Brabants streekproduct.

Deelnemende brouwerijen zijn onder meer Lindemans, Mort Subite, Lambiek Fabriek, Oud Beersel en Boon. Het parcours leidt bezoekers langs gemeentes als Asse, Beersel, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw en Halle. Vanwege de coronamaatregelen is het drie jaar geleden dat de Toer nog is kunnen doorgaan. “We kijken er dan ook erg naar uit”, zegt Yves Panneels van HORAL.

“Sinds 2019 hebben veel brouwers nieuwe dingen uitgeprobeerd, die ze graag voorstellen aan het publiek. De Toer is ook een kans om de prachtige streek te leren kennen.”

Megablend

Sinds 2009 wordt, naar aanleiding van elke Toer de Geuze, een “megablend” samengesteld uit verschillende soorten bieren. De Megablend 2022 is een mengeling van jonge en oude lambiek, afkomstig van alle elf HORAL-leden. Zoals andere jaren worden er ook voor deze editie duizenden mensen verwacht.

HORAL voorziet autocars om het parcours af te leggen, bezoekers kunnen ook per fiets of met de wagen langskomen. De toegang voor de Toer de Geuze is volledig gratis. (Belga)