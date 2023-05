Mag de muziek wat luider? De leukste listening bars van New York tot Parijs

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: de opmars van listening bars.

New York – Huiskamergevoel

Hi-fi bars of listening bars duiken in grootsteden overal ter wereld op, dus natuurlijk ook in New York. Bij Eavesdrop staan ambachtelijke cocktails, natuurlijke wijnen en hapjes op het menu en dat allemaal in een ruimte met de beste geluidskwaliteit. Het is een muziekbar die niet aanzet tot dansen maar tot luisteren. Naar vinylplaten op de platenspeler of jazzmuzikanten die live komen spelen. “We geloven dat met de juiste dj plus sfeer muziek op een andere manier kan worden beleefd dan we traditioneel gewend zijn”, klinkt het bij de oprichters. “Beschouw ons als een living in een heel mooi huis met een indrukwekkende platencollectie.”

eavesdrop.nyc



Berlijn – Fluistermodus

Rhinocéros in Berlijn heeft een fonkelend vintage soundsysteem. Voor de kenners: twee Altec Lansing A7-speakers, een Micro-Seiki-draaitafel uit de jaren 80 en een QUAD amp & preamp-versterker uit de jaren 70. Plus een uitgebreide collectie Japanse whisky’s en een kalender gevuld met ‘listening sessions’. Platen worden dan gespeeld voor een zittend publiek dat in stilte (f)luistert en geen mobiele apparaten tevoorschijn haalt.

rhinoceros-berlin.com



Parijs – Muziek & meer

Bambino in Parijs is opgevat als een ode aan de jazzcafés in Tokio, waar de listening bars oorspronkelijk vandaan komen. Er zijn indrukwekkende speakers, platenspelers, cocktails, wijnen en hapjes to share recht uit de houtoven. Bambino werd al snel gebombardeerd tot culi- én muziekhotspot. Als je niet meteen naar Parijs kunt en de sfeer al wilt beluisteren: hun Instagrampagina is een wonderlijke reis langs bekende en minder bekende soul-, funk-, disco- of jazzplaten.

bambinoparis.com