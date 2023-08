Klinken op Knokke: deze 3 bars kregen een nieuw kleedje

Veranderd van adres of van formule: deze drie zaken maken een frisse nieuwe start. Daar drinken we op!

1—Het betere glas wijn

Na een mooi parcours in Hofstade verhuist wijnbar Il Segreto Del Vino naar de kust: voortaan kun je op de Leopoldlaan genieten van het betere glas wijn, cocktails, champagne en tapas. De zaak wordt gerund door Hilde Van Langenhove en Geert Suy, voormalig advocaat, wijnfreak, vinoloog en grootmeester in de Vlaamse wijngilde.

Leopoldlaan 162, 8300 Knokke, ilsegretodelvino.be



2—Legendarische cocktails

De legendarische cocktailbar The Pharmacy heropent de deuren. Jan Van Ongevalle en jongste telg Noa ontvangen je vooraan in het pand waar vader Van Ongevalle in volle pandemie al restaurant Ugly Duckling opende. Inspiratie deed het duo onder meer op in de beste cocktailbars van Azië, maar ook gastbartenders zullen het beste van hun kunnen laten zien.

Lippenslaan 98, @thepharmacy.bar



3—Onthaasten

Na een maandenlange sluiting van luxebrasserie La Terrasse du Zoute pakte uitbater Stefan Vanhollebeke begin deze zomer uit met een nieuw concept rond cocktails, wijnen en sharing food, en een totaal vernieuwd decor met stijlvolle sigarenlounge. “Het motto is onthaasten en tot rust komen”, aldus Vanhollebeke.

Kustlaan 74, @laterrasseduzoute_knokke