Crème de la crème: 5 droomadressen voor slagroomliefhebbers

Slagroom maakt een comeback. Vijf adressen in Europa met een romige toets.

1—Chez ta mère, Brussel

Jawel, alcohol met slagroom, terug van weggeweest. Bij cocktailbar Chez ta mère in Brussel krijgt de Espresso Martini een laagje slagroom met hazelnootsiroop en geraspte tonkaboon.



2—Cannolo bar, Antwerpen

Een cannolo is een knapperig deegrolletje met romige vulling. Bij de Cannolo Bar in Antwerpen vind je ze in verschillende versies, zoals vegan maar ook met cereal milk, of geïnfuseerd met Lapsang Souchong-thee.



3—Fabrique en cafe pascal, Stockholm

Naast de cinnamon bun zijn de Scandinaven ook gek op de semla bun, gevuld met slagroom en een vleugje kardemom. Op Instagram toont bakker Fabrique in Stockholm hoe ze gemaakt worden. Bij Pascal Bakery koop je dan weer een cremla: croissant + semla.



4—Salvo bakehouse, Amsterdam

Dé slagroomhype van het moment is de maritozzo, een briochebroodje gevuld met slagroom, héél veel slagroom. Salvo Bakehouse in Amsterdam decoreert maritozzo’s met eetbare bloemen van de Stadsgroenteboer.



5—Tommaso café, Parijs

Zijn we na de cappuccino toe aan een vleugje slagroom in onze koffie? Bij Tommaso Café in Parijs denken ze van wel. Tommaso is un café italien, verbonden aan conceptstore Merci. Je vindt er onder andere espresso con panna (koffie met slagroom).