Hoewel het concept verre van nieuw is, weet het keer op keer onze smaakpapillen te betoveren. Ontdek 6 knusse en bijzondere eetadresjes in Brussel waar foodsharing centraal staat.

1. Babette – Werelds genieten

Onder het motto ‘Sharing with love‘ kon Babette – het kleine zusje van het Italiaanse restaurant Nina – niet ontbreken op onze lijst.

Italiaanse kazen, lokale garnalenkroketjes, hummus, Pakistaanse raïta, ceviche en taco’s, tajine en tataki: de menukaart zal vrijwel iedereen weten te bekoren. Dit alles wordt geserveerd in een prachtig ontworpen decor met subtiele exotische accenten, zoals het behang, dat mooi samengaat met de poederroze banken en de kleine tafeltjes van wit marmer.

Schijnt de zon in Brussel? Ga dan zeker naar het ruime terras met ongeveer 65 zitplaatsen, waar je optimaal kunt genieten van de levendige sfeer in de Bailli-buurt.

Waterloosesteenweg 578, Elsene



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Vérigoud – De ultieme smulervaring

Dit pareltje in het hart van het Chatelain heeft een speciaal plekje veroverd in de harten van Brusselse lekkerbekken. Met zijn unieke foodsharing concept, zorgvuldig uitgekozen tequila en mezcal, en een prachtig interieur, is Vérigoud een echte topper.

In dit zaakje draait alles om stijl en eenvoud. Neem plaats aan een van de gezellig verspreide tafels of ga direct aan de bar zitten, waar je verrukkelijke Mexicaanse gerechten deelt en je vingers erbij aflikt. En vergeet niet de overheerlijke cocktails van het huis te proeven. Maak je geen zorgen als je niet van pittig eten houdt, er zijn genoeg opties voor de zachtere smaakpapillen. Plus, er staat een trio van sauzen op tafel om je gerechten naar eigen smaak op te fleuren.

Amerikaanse Straat 85, Elsene



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. Tero, de duurzaamheidskampioen

Bij Tero gaan ze voluit voor lokale, gezonde Belgische seizoensgerechten die als ware kunstwerken op je bord verschijnen. En dit alles speelt zich af in het voormalige atelier van de Belgische symbolistische kunstenaar Fernand Khnopff.

Tero werkt enkel met lokale producten en tilt het concept van ‘van boer tot bord’ naar een hoger niveau. Hun inspanningen hebben zelfs geleid tot een Bib Gourmand erkenning. Dat is dankzij hun gerechten die uitblinken in lichtheid, verfijning en heerlijkheid. Dus waarom niet even binnenspringen? Ontdek hun lokale lekkernijen en geniet onbezorgd van elke hap!

St.Bernardusstraat 1, Sint-Gillis



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. Kitchen 151, waar gezelligheid troef is

Zin in een culinaire reis naar de Middellandse Zee? Dat kan gewoon in onze hoofdstad bij Kitchen 151, geleid door de fantastische Simona El-Harar. Bij Simona heb je een foodsharing concept waarbij je een brede waaier aan verrukkelijke mezze kunt bestellen en delen. De zaak is trouwens op en top gestyled, met groen beschilderde muren die authenticiteit ademen en een uitnodiging zijn voor een heerlijk samenzijn.

Met een keuken die reikt van Marokko tot Libanon, en dwars door Syrië en Israël, trakteert de chef ons op een Levantijns feest met een menu dat meebeweegt met haar creativiteit. Nog niet overtuigd? Ga zelf gerust langs!

Waversesteenweg 145, Elsene



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. Anju, de meest authentieke

Bij Anju staat er een heerlijke culinaire reis op het menu, rechtstreeks naar het betoverende land van Zuid-Korea. Chef-kok Sang Hoon Degeimbre onthult hier zijn nieuwste meesterwerk: een plek waar je authentieke Koreaanse gerechten kunt delen.

Op het menu vind je onder andere pajeon, yukhoe, japchae en andere Koreaanse specialiteiten, geserveerd met diverse banchan die je met je geliefden kunt delen. Het decor is minimalistisch maar doordacht, en zit vol met knipogen die je meteen meenemen naar het verre oosten. Voorwerpen die de chef tijdens zijn reizen heeft verzameld, foto’s, papier en traditionele tekens – alles is ontworpen om je mee te nemen op een culinaire reis naar Seoul.

Bronstraat 73, Sint-Gillis



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. Mylène, waar feest en smaak samenkomen

Zin in een avondje uit met vrienden waarbij je eerst heerlijk dineert en daarna de dansvloer onveilig maakt? Dat is precies wat je te wachten staat bij Mylène, een nieuw bar-restaurant met een foodsharing concept dat onlangs haar deuren opende.

‘Eten, drinken en dansen’, zo luidt het motto van Mylène. Op donderdag, vrijdag en zaterdagavonden transformeert het restaurant zich in een swingende dansgelegenheid vol feestelijke vibes. En wat staat er op het menu? Bij Mylène draait eten net zo goed om plezier als de feestelijke ambiance. Je bestelt samen en geniet van een wereldse keuken die je meeneemt op een culinaire reis van Azië tot het Midden-Oosten. Vooral de taco’s – met varkensvlees of vegetarisch – en de verrukkelijke geroosterde bloemkool verdienen een staande ovatie. En niet te vergeten, de ruime keuze aan vegetarische opties.

Kroonlaan 463, Elsene