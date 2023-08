Waarmee eindig je de Antwerpse Pride-week beter dan met een overheerlijke brunch waar je zelf niets voor hoeft te doen? Op deze 7 plekken verspreid door de stad kan je terecht voor de smakelijkste ontbijt- en lunchgerechten.

Rush Rush

Niet ver van de Draakplaats kan je in een typisch Zurenborgs hoekpand terecht bij Rush Rush, de koffiezaak van Nanigui Patel en Simon Derutter. Terwijl zij als barista en kok de nodige ervaring opdeed, werkte hij in een koffiebranderij – van een recept voor succes gesproken. Naast hun zelf gebrande koffie is ook het eten een reden om na een avondje feesten uit je bed te komen voor een brunch: van briochebrood met geklopte roomkaas, geroosterde perzik, amandel en lavendel tot homemade foccaccia met porchetta en salsa verde.

Lange Altaarstraat 29, rushrush.be



Tinsel

Na jarenlang een vaste waarde geweest te zijn op de Vlaamsekaai, verhuisde de populaire brunchbar Tinsel vorige zomer naar de Sint-Paulusplaats. Hoewel uitbaters Lisa Moens en Tine Lejeune de nieuwe zaak een make-over gaven, bleef de kaart een heerlijke mix van seizoensgebonden gerechten. Met verschillende zoete en zoute toasts, eierbereidingen en gebak heb je keuze te over voor een uitgebreide brunch. Onze favoriet? De Tinsel Pancake met slagroom, blauwe bessen, banaan, ahornsiroop en geroosterde amandel.

Sint-Paulusplaats 30, tinsel.be



Camion

Op zoek naar een ruime kaart voor vegans? Dan ben je bij Camion aan het juiste adres. (Op zaterdag tenminste, want ’s zondags is de zaak gesloten.) Nadat uitbaters Boqion De Pooter en Camille Dubois op de PAKT-site hun tweede restaurant Camionette openden, herbestemden ze hun zaak in de Paleisstraat tot een ontbijt- en lunchzaak. De seizoensgebonden gerechten op het menu zijn volledig plantaardig en veranderen dus voortdurend. Met zekerheid kan je er steeds terecht voor hun signature toast Camion gekapt.

Paleisstraat 7, camion-ette.be



Nordica 31

Kater of niet: voor de huisbereide kaneelrollen van Nordica 31 doe je nu eenmaal wat extra moeite om op tijd aan tafel te schuiven op het ruime terras. Dit door Scandinavië geannexeerde eetadres in het hart van de Brederodewijk onderscheidt zich met het lekkerste wat de Denen en co. te bieden hebben op culinair vlak: van een uitgebreid assortiment aan belegd smørrebrød tot skyr met courgettejam, granola, basillicum en matcha of köttbullar met opgelegde komkommer een veenbessensaus waar Ikea nog wat van kan leren.

Belegstraat 31, nordica31.be



Moss

Op wandelafstand van het vernieuwde KMSKA schuif je de benen onder tafel bij Moss, een zaak van dezelfde uitbaters als L’épicerie du Cirque. Wafels die balanceren tussen zoet en zout, verschillende salades en toasts zorgen voor een moeilijke keuze bij het bestellen van je brunch. Tip: best hou je ook nog wat plek over voor een zoetigheid uit het ruime assortiment aan gebak in de toog.

Volkstraat 11/13, @mossantwerp



Barchel

Hoewel de tweede vestiging op het Nieuw-Zuid tijdelijk zijn deuren sloot om dit najaar op een grotere locatie in de Jos Smolderenstraat te heropenen, kan je als vanouds terecht bij Barchel aan het Stadspark. Naast exotische brunchopties als shakshuka of huevos rancheros, vindt je er ook klassiekers op het menu terug als roerei met spek, toast avocado of eggs benedict. Bij mooi weer installeer je je op hun bescheiden terras, al is het ook niet echt een straf als je je in dit statige herenpand gezellig binnen moet neerzetten.

Van Bréestraat 6, barchel-antwerp.com



Domestic

Als je de avond ervoor nog op het Mechelseplein te vinden was, kan je even goed rechtstreeks naar Domestic afzakken. Mag het wat meer mag zijn dan een croissant uit het vuistje? Loop dan via de bakkerij door naar het theehuis op de eerste verdieping waar je je in een volledig roze interieur kan laten verwennen met allerhande zoete en zoute lekkernijen. Prefereer je versgebakken zoets uit eigen keuken, een baguette met huisbereide pastrami of een zuurdesemtoast met groentespread, feta en gepekelde groenten? Keuze te over voor je brunch of high tea op zaterdag. Zondag is de zaak gesloten.

Lange Gasthuisstraat 5, domestic-bakkerij.be