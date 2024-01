Restaurant Folia in Antwerpen: ‘Fine dining met groenten in de hoofdrol’

Wie graag plantaardig of vegetarisch eet, wil op restaurant weleens iets anders dan de alomtegenwoordige deelgerechtjes, vaak uit het kookboek van Ottolenghi. Daarom keken we uit naar Folia, een nieuwkomer in Antwerpen die een verfijnde, Belgisch-Franse keuken brengt met groenten in de hoofdrol. Het basismenu (vijf gangen) is vegetarisch en laat zich flexibel omvormen: zo wordt het desgewenst volledig plantaardig of kun je bij twee gerechten een stukje vis of vlees krijgen.

Dit gulle concept is hierdoor toegankelijk voor gezelschappen van divers allooi. Iedereen tevreden. Ik kies voor het vegetarische menu terwijl mijn tafel­genoot vlees en vis toevoegt. In het gezellige kader van deze kleine zaak krijgen we een reeks elegante gerechten op tafel, met grootse en weelderige smaken.

De jonge chef Bart Gauwloos maakt indruk met krachtige sauzen. Zo staat de jus van het vegetarische hoofdgerecht (een tarte tatin van gestoofde ui met boschampignons en een knolselderkroketje) bol van de hartigheid zonder te zout te zijn. Ook de ravioli van kool met een rijke maar luchtige kaascrème is rijk van smaak. Dat de chef ervaring opdeed in klassieke zaken merk je ook in het flexitariër-menu: de cuisson van de kabeljauw met miso en de zwartpootkip zijn uit de kunst.

© Els Pede

Het maal eindigt met een dessert dat uitblinkt in balans: frisse zuren van yuzu en passievrucht krijgen een subtiel zoetje van Italiaanse meringue. Dat je dit alles voorgeschoteld krijgt door Alain Lepage, charmante maître met ervaring, maakt de fine dining-ervaring af. Hij creëert een gezellig huiskamergevoel in de kleine zaal die hij vlot alleen bedient.

De wijnen die hij per glas schenkt zijn klassiek van karakter, vaak van biodynamische domeinen, met als hoogtepunt de zijdezachte chablis van respectabele leeftijd. Ik mis een uitgebreider non-alcoholisch aanbod, maar dat weerhoudt me er niet van terug te keren naar dit warme en intieme restaurant waar de vegetarische keuken en ons culinair erfgoed worden versmolten tot een feestelijk geheel.