Vis met pit: groene curry van zeeduivel

Voor vier personen

Voor de groene curry:

2 à 10 Thaise groene pepers (naargelang de pittigheid)

15 korianderblaadjes

2 cm galanga (Thaise gember), geschild en in stukjes gesneden

2 teentjes paarse (of gewone) knoflook, gepeld

1 sjalot, gepeld en in stukken gesneden

1 tl garnalenpasta

3 kaffirblaadjes

zeste van geraspte combava (of limoen) naar smaak