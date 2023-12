Tijd voor afternoontea: zo maak je zelf de lekkerste scones

Journalist en nieuwsgierige hobbykok Jorik Leemans ging op zoek naar het perfecte recept voor scones, het gebakje waarmee je de afternoontea afsluit. Het resultaat van zijn onderzoek deelt hij hier met plezier.

De perfecte scone herken je aan zijn mooie rijzing en barstje in het midden, waardoor je hem met je handen kan openbreken. Met een laagje clotted cream en confituur is het het ideale gebakje voor bij een kopje thee. Hieronder lees je hoe je ze zelf bereid.

Voor ongeveer 10 scones

480 g bloem

50 g suiker

2 tl bakpoeder

½ tl zout

120 g boter, koud en in kleine blokjes gesneden

120 ml volle melk

2 eieren

Scheutje citroensap

Voor het bestrijken:

1 eierdooier

1 el volle melk

1. Verwarm de oven tot 220°C. Meng alle droge ingrediënten in een ruime kom. Voeg de boter toe en wrijf die onder de bloem tot je een kruimelig deeg krijgt.

2. Klop de eieren in een kommetje. Voeg ze toe aan je mengsel en meng met een spatel. Giet ook de melk en het scheutje citroensap bij je deeg. Meng tot je een plakkerig geheel krijgt.

3. Bestuif je werkblad met wat bloem en stort het deeg hierop. Kneed voorzichtig verder tot je een mooi geheel krijgt. Het mag nog best plakkerig zijn. Duw het deeg plat tot het 2 à 3 cm dik is.

4. Duw een uitsteekvorm (of een passend glas) van ongeveer 5 à 7 centimeter breed recht naar beneden in het deeg. Leg de uitgestoken scones op een met bakpapier beklede bakplaat. (Let op: niet draaien met je vorm!) Kneed het deeg opnieuw samen en herhaal.

5. Klop de eierdooier op met de melk. Bestrijk de bovenkant van de scones met een borsteltje. Zet de bakplaat in de oven en bak ongeveer 12 minuten.

6. Laat de scones even afkoelen op een rooster en serveer met clotted cream en jam (framboos is onze favoriet).

Tip: Scones op overschot? Bewaar ze tot de volgende dag in een luchtdichte doos of vries ze meteen in om later opnieuw op te warmen.