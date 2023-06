Sardinië met Belgische flair: fregola met witte asperges

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: een romige, vegetarische variant op een klassiek pastagerecht uit Sardinië.

Fregola bestaat uit licht geroosterde bolletjes griesmeeldeeg en wordt traditioneel geserveerd met schelpdieren.

Voor 4 personen

10 stevige witte asperges

15 champignons

150 g peultjes

1 handvol rucola

320 g fregola sarda

40 cl groentebouillon

30 cl room

100 g parmezaan

80 g pecorino (grof geraspt)

20 g kappertjes

10 cl witte wijn

1 scheut witte balsamicoazijn

1. Schil de asperges. Snijd de kopjes in plakjes en de rest in brunoise. Borstel de champignons schoon en snijd ze in plakjes. Snijd de kopjes van de peultjes en trek de harde draadjes eraf.

2. Stoof de brunoise van asperge aan in olijfolie. Zet het vuur lager en voeg de peultjes toe. Laat verder stoven tot de groenten beetgaar zijn en breng op smaak met peper en zout.

3. Kook de fregola 3 minuten voor in kokend, gezouten water. Giet af en laat nog 3 minuten verder koken in de voorverwarmde bouillon. Voeg vervolgens de room, witte wijn, parmezaan en witte balsamicoazijn toe.

4. Roer de fregola door de asperges en de peultjes en schep in borden. Werk af met de rauwe champignonschijfjes en aspergepunten, pecorino, rucola en kappertjes.