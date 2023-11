Verrekt lekker: zo maak je ‘pulled pork’ van ree

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week serveren we een originele seizoensvariant op pulled pork.

Serveer deze ‘pulled pork style’ reeburgers met een fris bordje coleslaw.

Voor 4 personen

Een neutraal smakende olie om de filet in te bakken

4 buns of pistolets

4 plakjes cheddar

1 rode ui

2 teentjes look

100 g esdoornsiroop

125 g rodewijnazijn

50 ml water

50 g ketchup

1 tl Espelette-peper

1 tl paprikapoeder

Mosterd

Boter

Peper en zout

1. Verwarm de oven voor op 140°C.

2. Hak de ui en de look fijn.

3. Wrijf de reefilet in met olie en bak aan in een braadpan. Voeg de ui en de look toe. Laat nog even verder braden tot alle kanten van de filet mooi goudbruin zijn.

4. Roer de azijn, ketchup, Espelette-peper, esdoornsiroop, het paprikapoeder en water door elkaar in een kom. Giet het daarna over het vlees.

5. Zet de braadpan in de oven en laat 4 uur lang sudderen. Draai het vlees geregeld om en overgiet het ook regelmatig met het braadvocht.

6. Zodra het vlees helemaal gaar is, trek je het met behulp van twee vorken uit elkaar. Proef en breng indien nodig verder op smaak. Houd warm.

7. Snijd de buns open. Beleg elke bovenkant met een sneetje cheddar en leg in de pan tot de cheddar zachtjes begint te smelten. Bestrijk de onderkanten met boter en leg ze ook even in de pan.

8. Smeer nog wat mosterd op de onderkanten, beleg ze met het vlees en leg er dan de kanten met de cheddar op.