Maak van je diner een defilé: 3 recepten van restaurant Matobar

Bij restaurant Matobar, uitgebaat door het voormalige duo achter modelabel Des Hommes, proef je van je Italiaanse comfortfood op hoog niveau. Met deze drie recepten breng je elegante eenvoud van de bovenste plank naar je eigen eettafel.

Spaghetti al pomodoro

“Deze klassieker is bedrieglijk eenvoudig: de ingrediënten zijn beperkt, maar enkel als ze van topkwaliteit zijn, krijg je een overheerlijk gerecht dat schittert in zijn simpliciteit. Dit soort eerlijke bereidingen zijn een rode draad doorheen onze menukaart.”

Voor 1 persoon

90 g spaghetti di grano duro

250 ml passata van topkwaliteit

6 verse datterini-trostomaten

Olijfolie, extra vergine

2 steeltjes basilicum, de blaadjes van de steeltjes geritst

Een klein handje parmezaanschilfers, 36 maanden gerijpt

2 teentjes look, in de schil

1. Kook de spaghetti al dente in gezouten water. Het is belangrijk dat de spaghetti nog flink wat beet heeft als je hem afgiet, want hij zal straks samen met de saus verder garen in de pan.

2. Doe in een sauteerplan een genereuze geut olijfolie, twee teentjes look in hun jasje (op deze manier krijg je een subtiel parfum van look), de passata en de stengels van de basilicum. Kruid met peper en zout en laat 15 minuten inkoken.

3. Verhit in een andere pan een geut olijfolie. Bak hierin de gehalveerde trostomaatjes op hun snijkant kort en heet tot ze geblakerd zijn. Voeg ze toe aan de pan in ingekookte passata. Roer goed door en verwijder de stelen van de basilicum en de tenen look.

4. Voeg de gekookte pasta toe aan de pan met saus en roer goed door elkaar: in het restaurant doen we dit door de pasta in de pan in de lucht te gooien, dezelfde beweging die je zou maken als je een pannenkoek zou willen omdraaien door je pan te schudden. Als dit niet lukt, kun je ook met een tang de saus en de pasta mengen. Laat de pasta en de saus nog drie minuten zacht inkoken terwijl je het geheel in beweging houdt.

Negroni sbagliato

“Deze frisse versie van de klassieke negroni is onze signatuurcocktail. Sbagliato betekent ‘verkeerd’, omdat deze cocktail per ongeluk werd uitgevonden door een Milanese barman die naar de fles prosecco greep in plaats van naar de fles gin. Dit levert een lichtere negroni op met een elegante bubbel. Intussen is het dé populairste cocktail van Milaan.”

Voor 1 cocktail

4 cl rode vermout van topkwaliteit

4 cl Campari

4 cl prosecco brut

1 schijfje sinaasappel

IJsblokken

1. Doe de ijsblokken in een glas en roer ze even om zodat het glas koud wordt. Schenk hierop de Campari, vervolgens de vermout en top af met de prosecco. Roer voorzichtig door en werk af met een schijfje sinaasappel.

Spaghetti alle vongole

“Dit oertraditionele gerecht uit het zuiden van Italië is overheerlijk. In dit recept zijn we – net zoals in ons restaurant – erg genereus met de vongole. Gebruik kraakverse schaaldieren én ook een lekkere witte wijn, dat proef je in het eindresultaat.”

Voor 1 persoon

90 g spaghetti di grano duro

300 g wilde vongole, goed gewassen en ontdaan van elke zandkorrel

Olijfolie, extra vergine

3 teentjes look, in de schil

3 kleine pikante rode pepers, zonder zaadjes in fijne brunoise

Een kleine handvol bladpeterselie, fijngesnipperd

Een glas witte wijn

1. Kook de spaghetti al dente in gezouten water. Het is belangrijk dat de spaghetti nog stevig wat beet heeft als je hem afgiet, want hij zal straks samen met de saus verder garen in de pan. Houd een kopje van het kookvocht apart om de saus te binden.

2. Giet een genereuze geut olijfolie in een grote sauteerpan, samen met de look in zijn schil en de pikante pepers. Fruit dit enkele minuten aan. Doe er de vongole bij, meng met de look en pepers en blus met de witte wijn op een hoog vuur.

3. Voeg als alle schelpen open zijn de gekookte pasta toe, samen met een paar eetlepels kookwater. Meng de pasta met de saus en blijf roeren tot de saus mooi smeuïg wordt. Haal van het vuur, roer er de bladpeterselie en veel zwarte peper doorheen (geen zout, de zilte schelpen zorgen voor voldoende zout).