Het einde van plastic verpakkingen? Spray houdt voedsel langer vers

Amerikaanse wetenschappers hebben een biologisch afbreekbare, plantaardige coating ontwikkeld die voedsel beschermt tegen bederf. Die heeft zowel voordelen voor het milieu als voor de menselijke gezondheid.

In hun onderzoek in Nature beschrijven de wetenschappers een proces waarbij een draderig materiaal wordt gesponnen uit een apparaat dat nog het beste vergelijkbaar is met een haardroger. Daardoor ontstaat een krimpfolie die over voedsel van allerlei verschillende vormen gebruikt kan worden, van een avocado tot een entrecote.

Gezondheid en milieu

De folie is stevig genoeg om fruit en groenten tijdens het transport te beschermen tegen beschadigingen en bruine plekken. Maar bovendien zijn de vezels verrijkt met natuurlijke antibacteriële ingrediënten zoals tijmzuur, citroenzuur en het natuurlijk conserveermiddel nisine. De stoffen gaan niet alleen bederf tegen, maar ook ziektekiemen zoals E. coli en listeria. Uit de studie blijkt dat avocado’s gemiddeld 50 procent langer vers blijven dankzij de folie.

Maar ook voor het milieu heeft de nieuwe technologie veel voordelen. De vezels kunnen geproduceerd worden uit afval van gewassen, en er is dus geen olie voor nodig. Bovendien blijft er geen afval over: de coating kan gewoon afgespoeld worden met water, en degradeert binnen drie dagen in de bodem.

Slim en groen

“Ik ben niet tegen plastic”, zegt Philip Demokritou, expert nanotechnologie aan de Harvard School of Public Health. “Maar ik ben wel tegen de plastics uit aardolie die we maar blijven weggooien, en waarvan maar een fractie wordt gerecycleerd. In de afgelopen vijftig tot zestig jaar – het plastic tijdperk – hebben we 6 miljard ton plastic afval in ons milieu gedumpt. Dat is daar langzaam aan het degraderen. En de kleinste fragmenten komen terecht in het water dat we drinken, het voedsel dat we eten en de lucht die we inademen.”

“Wat wij hebben ontwikkeld, is een schaalbare technologie die ons toelaat om via een circulaire economie biopolymeren uit voedselafval te halen, en die in slimme vezels te verwerken die voedsel direct kunnen verpakken. Dit is deel van een nieuwe generatie slimme en groene verpakkingen.”