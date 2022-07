Cheers! Engeland en Wales worden uitstekende regio voor schuimwijn

De klimaatverandering maakt van Groot-Brittannië een aanlokkelijk wijnland, stelt nieuw onderzoek. De omstandigheden lijken er steeds meer op die van beroemde wijnregio’s van Frankrijk en Duitsland, met name voor schuimwijnen.

De voorbije twintig jaar is het wijnareaal in Groot-Brittannië al met 400 procent gegroeid en het land telt al meer dan achthonderd wijngaarden. Die trend kan zich sterk doorzetten, voorspelt een gemeenschappelijke studie van onder meer de University of East Anglia en de London School of Economics. De studie laat zien hoe een steeds groter gebied van Engeland en Wales geschikt zal worden voor de teelt van wijndruiven, en zal kunnen wedijveren met bekende regio’s in Frankrijk en Duitsland.

Pinot Noir en Chardonnay

“Tussen 2004 en 2021 heeft het opwarmende klimaat gezorgd voor een veel betrouwbaardere opbrengst en kwaliteit van de Pinot Noir- en Chardonnay-druivensoorten”, zegt professor Steve Dorling van de University of East Anglia. “Warme, droge groeiseizoenen in het VK, zoals 2018, met minder dan gemiddelde ziekteproblemen in de wijnstokken, leidden tot een recordproductie van 15,6 miljoen flessen. Dergelijke groeiomstandigheden zijn nu al gebruikelijker geworden en zullen naar verwachting nog vaker voorkomen.”

Het worden opwindende tijden voor de Britse wijnsector Steve Dorling

Uit de resultaten blijkt dat het groeiseizoen voor wijndruiven al 1 graad warmer is dan in de jaren 80 in een groot deel van Zuidoost- en Oost-Engeland. Uit het onderzoek blijkt dat geschikte regio’s in Engeland en Wales nog eens 1,4 graad warmer zullen worden tegen 2040. Dat vergroot het gebied dat geschikt is voor Pinot Noir voor de productie van mousserende wijn, maar er zullen ook nieuwe gebieden ontstaan voor variëteiten zoals Sauvignon Blanc, Riesling, Semillon en meer ziekteresistente varianten.

Opwindende tijden

Maar de wetenschappers waarschuwen ook dat het snel veranderende Britse klimaat een wendbare industrie vereist, die zich snel kan aanpassen aan de omstandigheden.

“Het worden opwindende tijden voor de Britse wijnsector”, zegt Dorling. “Maar uit onze studie blijken ook uitdagingen zoals de ontwikkeling van een identiteit en merkbekendheid, zeker in een snel veranderend klimaat”

Ook het notoir onvoorspelbare Britse weer is een uitdaging. Dat bleek in 2012 toen een groot deel van de oogst verloren ging door een bijzonder vochtig bloeiseizoen. Die grote variatie tussen seizoenen blijft een risicofactor, inclusief vorst aan het begin van het seizoen.