Consumenten weten vaak niet wanneer fruit van bij ons komt. Zo denkt 31 procent ten onrechte dat Pink Lady altijd Belgisch is, aldus het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Tijd voor een nieuwe campagne, dus.

In 2018 werd de appel ingehaald door de banaan als meest populaire fruitsoort. De appel stond daarvoor jarenlang op nummer één, en toch weten mensen meestal niet waar die vandaan komt. Van Jonagold bijvoorbeeld weet 17 procent van de Vlamingen niet dat hij Belgisch is en 31 procent denkt dat Granny Smith altijd uit een Belgische boomgaard komt. (Voor zekerheid bekijk je best grondig het etiket.)

Ook kan slechts de helft van de Vlamingen vertellen wanneer het seizoen van appel en peer start. 'Dit zijn opmerkelijke bevindingen als je weet dat 46 procent aangeeft dat het land van herkomst belangrijk is bij de aankoop van fruit. We zijn ook overtuigd van de kwaliteit van het inlandse fruit', stelt Liliane Driesen, woordvoerder van VLAM. Als belangrijkste redenen om voor inlandse producten te kiezen, geven de Vlamingen de steun aan de inlandse economie en het milieu (minder transport) aan, zo blijkt uit het onderzoek.

Onder het motto 'Koop je appels of peren, kies dan voor 'van bij ons'!' wil VLAM daarom met de campagne een bewustzijn creëren over het fruit uit ons land.