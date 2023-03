‘Low Carb on a Budget’ van Julie Van de Kerchove: 3 eenvoudige, koolhydraatarme recepten

In Low Carb on a Budget deelt bestsellerauteur Julie Van den Kerchove 60 snelle en smakelijke koolhydraatarme recepten en praktische tips. Budgetvriendelijk koken gaat in dit boek hand in hand met makkelijk, gezond en lekker. Knack Weekend deelt er drie recepten uit.

Recept: ‘Clean out the fridge’-Shakshuka

Deze ‘clean out the fridge’-shakshuka is een eenvoudig Midden-Oosters geïnspireerd eenpansgerecht waar je alle groenterestjes in kwijt kan. Hier gebruikte ik zongerijpte tomaten, paksoi, rode ui en basilicum voor een creatieve zomerse versie. Lekker met zonnebloempitbrood (p. 82) of zadencrackers (p. 204).

Ingrediënten voor 2 personen

500 g groenterestjes (zie tips)

2 eetlepels extra vierge olijfolie

6 eieren

zwarte peper en zeezout

Optioneel:

1 ui, 1 teentje knoflook

1 handvol verse kruiden, 2 eetlepels

pitten (voor de afwerking)

Bereidingswijze

Snijd de groenten in kleinere stukken en bak ze beetgaar in de olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. Bak eventueel ook een versnipperde ui en een teentje knoflook mee. Maak tussen de groenten zes kuiltjes en breek er voorzichtig de eieren in. Laat de eieren 3 à 4 minuten zachtjes garen, tot het eiwit gestold is. Het eigeel mag vloeibaar blijven. Kruid bij met peper en zout. Je kan de eitjes ook lichtjes pocheren door een deksel op de pan te zetten zodra je de eitjes hebt toegevoegd. Werk de shakshuka af met verse kruiden zoals basilicum, peterselie, oregano… en wat pompoen- of zonnebloempitten, eventueel licht geroosterd.

Julie’s tips & tricks

Voor een lowcarb-shakshuka kan je groenten gebruiken zoals courgette, venkel, broccoli, bloemkool, paksoi, warmoes, boerenkool, andijvie, spinazie, tomaat, champignons…

Voor een koolhydraatboost-shakshuka kan je kiezen voor zoete aardappel, pompoen, pastinaak, aardpeer of andere zoete knollen.

Recept: Courgettenoedels met linzenbolognese

© Low Carb on a Budget

Hou je van spaghetti bolognese maar mag het wel eens iets anders zijn dan gehakt? Deze vegan variant op de Italiaanse klassieker bevat linzen als basis, de lichtst verteerbare onder de peulvruchten en een echte bom van vezels die je bloedsuikerspiegel helpen te stabiliseren en je verzadigingsgevoel stimuleren.

Ingrediënten voor 3 personen

1 grote ui

3 eetlepels extra vierge olijfolie

2 wortels

250 g champignons

2 stelen bleekselderij

zwarte peper en zeezout

1 eetlepel Italiaanse kruiden

800 g tomatenblokjes

150 g gedroogde linzen

4 courgettes

Optioneel:

Optioneel: 1 à 2 teentjes knoflook

vers basilicum

Bereidingswijze

Versnipper de ui en hak eventueel de knoflook fijn. Bak ze glazig in een grote kookpan met olijfolie. Snijd ondertussen de wortels, champignons en selderij in stukjes. Voeg ze toe aan de pan en laat ze even meestoven. Kruid met peper, zout en Italiaanse kruiden zoals oregano en rozemarijn. Giet de tomatenblokjes bij de groenten samen met de gedroogde linzen. Voeg een grote kop water toe (250 ml) en laat alles rustig pruttelen tot de groenten en linzen gaar zijn. De gaartijd verschilt per soort linzen, dus check altijd de verpakking. Maak ondertussen de courgettenoedels met behulp van een spiraalsnijder. Serveer de noedels met de linzenbolognese en eventueel wat vers basilicum.

Recept: ‘Nut-ella’ brownies

©Low Carb on a Budget’

Hou je van chocoladegebak en Nutella-hazelnootpasta? Probeer dan zeker eens deze smeuïge brownies met de intense smaak van geroosterde hazelnoot en donkere chocolade. Heerlijk na een gure herfstwandeling met een kopje thee of koffie. Ook lekker als afsluiter van een zondagse brunch.

Ingrediënten voor 8 brownies

1 kop (100 g) amandelmeel (of hazelnoten die je fijnmaalt)

8 eetlepels (100 g) ketozoetstof

5 eetlepels (35 g) cacaopoeder, ongezoet

1 koffielepel bakpoeder

¼ à ½ koffielepel zeezout

2 grote eieren

6 eetlepels (90 g) boter, ongezouten

Afwerking

Afwerking ½ kop (125 g) hazelnootpasta

20-tal blauwe bessen

1 handvol hazelnoten, gehakt

20 g donkere chocolade, geraspt (minstens 85% cacao)

Bereidingswijze

Verwarm de oven of airfryer voor op 175 °C. Meng de droge ingrediënten in een kom: het amandelmeel, de ketozoetstof, het cacaopoeder, het bakpoeder en het zeezout. Klop de eieren los in een tweede kom, smelt de boter op een laag vuur en giet de gesmolten boter bij de eieren. Meng de droge met de vloeibare ingrediënten tot een dik deeg. Bedek een bakvorm met bakpapier. Giet het deeg in de vorm en plaats 20 minuten in de voorverwarmde oven (of 15 minuten in de airfryer). Haal uit de oven en laat even afkoelen voor je het in stukken snijdt. Serveer de brownies ‘puur’ of met extra toppings: meng de hazelnootpasta met 1 à 2 eetlepels water, tot je de gewenste textuur krijgt. Breng eventueel extra op smaak met een lepel ketozoetstof en 2 snufjes zeezout (tenzij de notenpasta al gezouten is). Werk de brownies af met de hazelnootpasta, blauwe bessen, wat licht geroosterde hazelnoten en geraspte donkere chocolade.

Julie’s tips & tricks

De boter in het deeg kan je vervangen door gesmolten extra vierge kokosolie.

Voeg ook eens een koffielepel vanille-extract of 1 à 2 koffielepels gemalen koffie toe.

Low Carb on a Budget, Julie Van den Kerchove, Uitgeverij Lannoo, € 26,99