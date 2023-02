Leeshonger: 3 boeken voor lekkerbekken

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar. Deze week: drie nieuwe boeken

Lekker lezen

Marjoleine de Vos schreef jarenlang columns in NRC, en gelukkig zijn die nu gebundeld in een boek dat iedereen die graag kookt (of eet) met plezier zal lezen. Hoe anderen altijd beter lijken te koken, waarom te veel aperitieven nefast is voor je plezier van de rest van de maaltijd, het plezier spat van de bladzijden. – NLB

Een dolgelukkig Montessorivarken – over lekker eten, Marjoleine de Vos, uitgeverij Van Oorschot.

Wijnportretten

Keuzestress, dat had ik vroeger bij wijnkaarten en winkelschappen vol flessen, maar een vriend-wijnhandelaar raadde me aan om uit te zoeken welke druivensoorten ik lekker vind, om zo makkelijker mijn weg te vinden in het wijndoolhof. De druif zal je daarbij helpen. Di Taranto, een prijswinnend sommelier die bij ’t Zilte en The Jane werkte, schetst met schwung en humor een portret van 102 druivensoorten. Een ideaal cadeauboek voor een wijnliefhebber of jezelf. – NLB

De druif, Gianluca Di Taranto, uitgeverij Lannoo.

© National

De keuze van de chef

Chef Marcelo Ballardin schreef zijn allereerste kookboek. Daarin vertelt hij zijn levensverhaal: hij reisde van Brazilië over Florida langs Rome en Londen tot hij naar Gent verhuisde voor de liefde. Zijn restaurants Oak en Door73 werden vaste waarden bij avontuurlijke eters. In het boek vind je smaken zoals ijs van blauwe kaas met kaviaar, maar ook vertrouwde combinaties zoals lamszadel met sperziebonen en doperwtencrème.

Oak – de smaken van Marcelo Ballardin, uitgeverij Lannoo.