Vernieuwd recept: deze boeken leren je écht koken zonder klakkeloos te kopiëren

Door enkel recepten te kopiëren, leer je niet echt koken. Daarom is het een goed idee om je kookboekenkast aan te vullen met enkele boeken die je ook effetief leren koken. Een overzicht.

Recepten volgen leert je niet koken. Een straffe uitspraak van gerenommeerd foodjournaliste Bee Wilson in haar net verschenen kookboek The Secret of Cooking. Ze helpen uiteraard, die recepten, zeker als je ze een tiental keer maakt. Maar ze leren je vooral om dat ene recept te maken. En het cliché over vissen geldt ook in je keuken, zo blijkt. Geef iemand een vis en hij eet één keer, leer hem vissen en hij eet elke dag. Wel, leer hem koken, en je krijgt een kok die vol zelfvertrouwen aan de slag gaat, vindingrijk is en zijn eigen smaak en koers volgt. Want wat je echt een goede kok maakt, vindt Wilson, is je ervaring en inzicht, je kennis van ingrediënten en technieken en je durf. Gelukkig voor ons zien we al een tijdje een trend van kookboeken die niet gewoon een reeks recepten opsommen, maar culinaire kennis en technieken delen.

Spiksplinternieuw

1. De Groene Smaakbijbel

Van Niki Segnit. Net als bij haar vorige boek, De Smaakbijbel, zoekt Segnit ingrediënt per ingrediënt uit waar het goed bij past en waarom. Alleen ligt de nadruk bij deze keer op alles plantaardig. Wat is er lekker met wat granaatappelpitjes op, of waar passen zwarte bonen goed bij? Dit boek is perfect voor wanneer je inspiratie zoekt voor klassieke of verrassende combinaties. Geloof ons, je zal er uren door bladeren.

2. Ons Foodsaver Boek

Van de Cornersmith kookschool in Sydney. Een smakelijke encyclopedie die over 150 ingrediënten vertelt hoe je ze klaarmaakt, (op)gebruikt en bewaart, met als ultieme doel het voorkomen van verspilling. Het is een fris, eclectisch en informatief boek dat je om de paar pagina’s zal verrassen met fijne ideeën.

3. Koken voor Dummies

Van Joke Reijnders. In de typische stijl van deze reeks legt de aurteur aan beginners uit hoe je een maaltijd op tafel zet, van een ei splitsen tot een culinair rondje langs de klassiekers van vijf continenten. Geen liflafjes of ruis, gewoon informatie, vaak met een knipoog.

4. Eten!

Van Sylvia Witteman. Wie min of meer dezelfde informatie zoekt als in Koken voor Dummies, maar dan met leuke illustraties.

5. The Secret of Cooking

Van Bee Wilson. Het eigenlijke koken is maar een klein deel van het werk, vindt Wilson. Dus legt ze in haar boek uit hoe zij haar dagelijkse culinaire leven organiseert, van inspiratie zoeken tot koken op emotionele momenten. Dit boek zal je uren leesplezier en evenveel uren kook- en proefplezier schenken, al is het voorlopig nog niet in Nederlands verschenen.

6. Koken zonder Recept

Van Gilles van der Loo. De Nederlandse chef en journalist deelt hoe hij kookt, en dat is meestal dus zonder recept. Hij doet ook uit de doeken hoe je best inkopen doet, spullen goed bewaart en kookt met wat je al in huis hebt. Kortom: hoe je je keuken goed runt.

Vrij recent

1. Keukenlab

Van Eke Mariën en Jan Groenewold. Een heerlijk boek dat de wetenschappelijke basis uitlegt van wat er in je potten en pannen gebeurt.

2. Kook dit Boek

Van Molly Baz. Deze jonge Amerikaanse chef legt bij elk van haar recepten uit waarom je moet doen wat je moet doen, mét QR-codes naar videootjes met extra uitleg. De recepten zijn origineel, lekker en modern.

3. OTK Extra Lekker

Van Yotam Ottolenghi. De laatste spruit uit de testkeuken van de Londense Yotam Ottolenghi is een buitenbeentje in deze rij. Het is een vrij ‘gewoon’ receptenboek, maar bij elk gerecht krijg je een saus, smaakmaker of bijgerecht dat je op veel verschillende manieren kunt inzetten.

De Klassiekers

1. Ons Kookboek

Van Ferm, aka de Boerinnenbond. Zij leren de Vlamingen al koken sinds 1924 en ook al dateert de recentste versie alweer van 2013, het blijft een kookbijbel die in geen enkele keuken mag ontbreken.

2. Zout Vet Zuur Hitte

Van Samin Nosrat, een Amerikaanse chef die heel methodisch, maar met veel gevoel voor humor en leuke tekeningen probeert uit te leggen hoe smaak werkt, en hoe je er meer van in je eten krijgt. Dat zout echt onmisbaar is, maar citroen eigenlijk belangrijker is dan peper, … Nosrat deelt haar decennialange ervaring met ons. Toen het boek in 2017 uitkwam, was het een instantklassieker. Het is niet alleen nuttig voor elke thuiskok, maar ook mooi én praktisch. Nosrat maakte ook een vierdelige Netflix-reeks om ons nog meer bij te brengen.

3. De Smaakvergelijking. De wetenschap achter geweldig koken

Van Nik Sharma. De Amerikaanse chef met Indische roots verweeft in dit boek praktische en wetenschappelijke kennis, en probeert zo uit te leggen hoe je de smaken in je dagelijkse kost naar een hoger niveau kunt tillen. Hij legt de zeven basissmaken uit – zuur, bitter, zout, zoet, hartig, vurig en vet – én hoe ze op elkaar reageren. Of het nu doodgewone tomatensoep is, of een complexe curry, met Sharma’s tips maak je van alles een smaakbom.