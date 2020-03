Elk ziekteseizoen opnieuw zie je ze opduiken: voedingsadviezen om gezond te blijven. Kan je je immuunsysteem inderdaad versterken met voeding en zo ja: welke?

Je immuunsysteem is een complex mechanisme dat bepaald wordt door heel wat zaken. Sommige van die aspecten heb je niet zelf in de hand (denk dan aan erfelijkheid of aangeboren aandoeningen), andere delen wel. Zo is er de BRAVO-methode, met de B van beweging (zoveel mogelijk), de R van roken (niet doen), de A van alcohol (waarmee je best matig omspringt), de V van voeding (daarover hieronder meer) en de O van ontspanning en slaap (altijd goed). Met andere woorden: door genoeg te slapen, regelmatig te bewegen en gezond te eten, kan je je weerstand wel degelijk positief beïnvloeden.

Hoe ziet dat eten er dan uit? Is er iets wat je nu extra veel moet eten? Het feit dat je op dit artikel klikte, toont aan dat je er alvast op hoopt. Je kan wel degelijk eten om je immuunsysteem te versterken, maar we waarschuwen je: zo'n dieet bevat geen exotische producten en zal je niet nieuw in de oren klinken. De basis is immers: eet genoeg groenten en fruit, kies voor volkoren graanproducten en varieer met dierlijke en plantaardige eiwitten. Kortom, volg de algemene voedingsadviezen van de omgekeerde voedseldriehoek en houd er in het algemeen een gezond eetpatroon op na.

Superfoods en supplementen

Toch een tandje bijsteken? Dan kunnen die gezond ogende superfoods, plantenextracten en voedingssupplementen waarvan je advertenties op sociale media ziet voorbijkomen wel eens aanlokkelijk lijken. Daar doe je natuurlijk niemand kwaad mee, maar weet wel dat ze duur zijn en niet effectiever dan het gezonde voedingspatroon van hierboven. De enige die er écht bij wint, is dus de producent van dergelijke producten.

Een vaak gehoorde stelling is dat vitamine C helpt om niet ziek te worden of sneller te genezen. Populair advies dat daaruit voortkomt, is om in tijden van ziekten méér producten te eten die van nature rijk van aan vitamine C. Dat advies kan je naast je neerleggen: meer vitamine C eten dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid heeft geen aangetoond effect op het beschermen tegen virussen. Met twee porties fruit en 250 gram groente per dag heb je genoeg vitamine C binnen voor de hele dag.

Het heeft dus weinig zin om een kilogram appelsienen naar binnen te werken. Het geheim van gezond eten zit 'm immers in de afwisseling. Elk product is anders samengesteld en als je genoeg afwisselt krijg je het brede arsenaal van vitaminen, antioxidanten en mineralen als vanzelf binnen. 'Eet fruit en groenten in alle kleuren van de regenboog', zegt het Nederlandse voedingscentrum het schilderachtig. Goed daarbij om weten is dat seizoensproducten vaak het meeste voedingsstoffen bevatten, goedkoper zijn en ook nog eens het lekkerste.

Darmen en drinken

Zeker is dat het immuunsysteem een nauwe samenwerking onderhoudt met de darmen. Eet dus zeker genoeg vezels en zet af en toe gefermenteerde producten zoals yoghurt, zuurkool of kombucha op het menu.

Tenslotte is het altijd belangrijk om goed gehydrateerd te blijven en dus voldoende te drinken, maar het gerucht dat de ronde gaat op sociale media dat verhoogde vochtinname beschermt tegen luchtwegeninfecties, is nooit bewezen. Drink dus gewoon water volgens 'dorstgevoel', ongeveer 1,5 liter per dag.

Samengevat: wantrouw de voedingsspecialist die beweert hét product te hebben dat je immuunsysteem in een klap versterkt. Saai he? We hadden je gewaarschuwd.

