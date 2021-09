In beeld: Koreaanse streetfood op de Korean Culture Days in Brussel

Aan een van de stands kun je van Koreaanse rijstwijn en andere traditionele likeuren proeven. Die zijn uiterst belangrijk in de Koreaanse cultuur. Al vier generaties wordt bij het merk Jungwondang een soort rijstwijn geproduceerd, het merk werd recent nog geprezen in de Koreaanse pers. De vertegenwoordiger en eigenaar is - ter gelegenheid voor de Koreaanse culture dagen - afgereisd naar ons land. 'Het is zeer zeldzaam om zelfs in Zuid-Korea gelegenheden te vinden waar je likeuren kunt proeven', vertelt een organisator. Dat zoiets in ons land kan, is dus iets dat je maar een keer in je leven meemaakt. Haasten is de boodschap!