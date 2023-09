Waar de Vlaamsesteenweg en de Dansaertstraat elkaar ontmoeten, zit er iets bijzonders in het drinkwater. De buurt was al langer fijn toeven voor wie graag eet en drinkt, maar sinds een tijdje is er meer aan de hand. Zaken zoals Nightshop en Aster vielen op door een uitgesproken stijl en keuken. Sinds enkele maanden is er een nieuwe naam die in de buurt over de lippen gaat. Kline is een doorgezette pop-up die zichzelf een ‘brutalistische keuken’ noemt en probeert zo hedendaags mogelijk te werken: lokale producten, respect voor de seizoenen en weinig afval. De leiding is in handen van multitalent Nico Corbesier en Katrien Vantomme, die onder andere bij Beaucoup Fish het mooie weer maakte.

Het idee achter de menukaart van Kline is niet nieuw. In plaats van duidelijke voor- en hoofdgerechten is er een selectie van koude en warme bereidingen die je naar eigen voorkeur en appetijt mag bestellen en die vervolgens, je raadt het al, te delen zijn voor het gezelschap aan tafel. Wij bestellen op aanraden van de gastheer meteen een handvol gerechten en laten ons verrassen voor het aperitief.

De michelada, een Mexicaanse klassieker, is hemels, maar de picon-geuze van mijn tafelgenoot is echt een ontdekking. Geroosterd brood met opgeklopte boter en preipoeder, kort geroosterde jonge augurken met yoghurt en curry en vooral een amuse van gebrande witte kool en shio koji zorgen voor een meer dan behoorlijke start.

De volgende bereidingen, mosseltjes en gepelde tomaatjes in een koude bouillon met lavas en bitterballetjes van ossenstaart, bekoren minder. Beide gerechten missen punch en afkruiding en voelen te makkelijk aan. Het tegendeel is waar voor wat volgt: een saté van paddenstoelen met huisgemaakte mole en een pittige salsa verde en spek met saus van kimchi en chili crisp zijn smaakbommen die ondanks hun eenvoud heel slim bedacht zijn.

Kline lost de belofte van een bijzondere beleving helemaal in. Hier en daar ontbreekt wat verfijning en nauwkeurigheid in uitvoering, maar daar valt wellicht alleen een zeldzame kniesoor over.



