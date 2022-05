Dit zijn de innovatiefste culinaire ondernemers van het moment volgens Gault & Millau

Restaurantgids Gault & Millau reikte na een coronapauze voor het eerst in twee jaar opnieuw haar Culinary Innovators awards uit. Dit is de crème de la crème van het Belgische eten en drinken.

De toekomst van de gastronomie staat of valt met innovatie, vindt Gault & Millau. Daarom bekroont de gids culinaire ondernemers die sprongen in het duister durven wagen. Meer dan honderd personen en organisaties werden geselecteerd als kandidaat voor een award, maar slechts tien konden hun nominatie verzilveren. Dit zijn de tien innovatiefste concepten van België op dit moment:

Sustainability Award: Humus x Hortense

Humus x Hortense is een vegetarisch restaurant op hoog niveau dat streeft naar zero waste. Het botanisch degustatiemenu volgt geen 4 maar 24 micro-seizoenen in functie van de dagelijkse oogst van de bio boerderij Le Monde de Mille Couleurs. Het team zoekt steeds de meest kwaliteitsvolle ingrediënten die tegelijkertijd voedselverspilling tegengaan, dankzij eeuwenoude conserveringstechnieken en zero-waste botanical cocktails.

Product award non-food: Plant-T

David Van Steenkiste is van jongs af aan gepassioneerd door kruiden. Meer en meer ondervond hij in zijn tuin hinder door de klimaatverandering en de hierbij aanhoudende droogte. Daarom ging hij op zoek naar een oplossing en kwam zo bij kruidentorens – vertical farming – terecht. De bekende investeerder Marc Coucke geloofde in zijn plannen en in enkele maanden tijd was Plant-T geboren. De aeroponic torens besparen gemiddeld 95% op water in vergelijking met conventionele landbouw. Dergelijke technologie levert een betere gewasopbrengst op, naast het produceren van planten met een hoger gehalte aan voedingsstoffen.

Product award food: Crème Brûlée Vegan & Without Added Sugars by Didess

Deze vegan crème brûlée van Didess is gemaakt op basis van plantaardige grondstoffen en zonder toegevoegde suikers. Daardoor past ze volledig in een lactosevrij dieet en is ze geschikt voor diabetici. De crème brûlée heeft het gekende romige mondgevoel van de klassieke variant en is op smaak gebracht met echte Madagaskar (bourbon) vanille. Daarnaast heeft het bedrijf ook een suikervervanger ‘Sweetess’ ontwikkeld, die over de crème brûlée gestrooid kan worden en nadien afgebrand kan worden. Even ontdooien, afbranden en klaar om te serveren.

Product award drinks: Vir/gin by blendbrothers bag-in-box

De blendbrothers leveren met de Vir/gin en andere varianten hoogkwalitatieve bag-in-box cocktails aan restaurants. De jury was onder de indruk van de Virgin Basil smash: een frisse, alcoholvrije cocktail, waarbij door de aangename kruidigheid het idee ontstaat dat je wél alcohol drinkt. Met deze bag-in-box cocktails kunnen horeca-uitbaters besparen op personeelskosten en een constant product leveren. Deze cocktails en mocktails zijn baanbrekend door hun verlengde houdbaarheidsdatum en vooral door de topkwaliteit.

Education award: Instroom Academy

Deze Antwerpse organisatie van chef Seppe Nobels begeleidt vluchtelingen naar een job in de horeca. De vluchtelingen krijgen er een opleiding Nederlands en een basiscursus koken alvorens ze aan de slag gaan in de keuken. In Instroom maken ze vervolgens gerechten die ze zich nog herinneren van vroeger, maar met streekproducten uit ons land. Zo leren de cursisten ook meteen alle lokale ingrediënten kennen en wordt de inburgering versneld. Seppe Nobels geeft er een groene twist aan en tilt het geheel naar een gastronomisch niveau.

Restaurant philosophy award: Instroom Academy

Een tweede vermelding voor het sociale opleidingstraject van Seppe Nobels. De man oogstte van Knack Weekend ook al veel lof, want hij werd door die redactie nog verkozen tot Man van het Jaar 2021.

Digital & social media award: Restaurant Boury

Restaurant Boury zet een uitzonderlijk smaakvol uitgewerkte huisstijl neer op diverse online platformen. Niet alleen is hun website visueel zeer sterk, ook de social media pagina’s van het restaurant zijn opvallend kwalitatief. Bovendien worden alle facetten van het restaurant (mensen, food, wine, …) prachtig in beeld gebracht. Een treffend voorbeeld is de Instagram pagina.

Institution award: CropExplore

CropExplore is een samenwerking tussen Flanders’ FOOD, ILVO, UGent, KU Leuven, Boerenbond en Foodlab Proef!. Het algemeen doel van dit project is om bedrijven te inspireren en te stimuleren om nieuwe producten te ontwikkelen op basis van plantaardige grondstoffen. Om hen daartoe aan te zetten, stellen de organisaties een kennismatrix samen van zeker 150 bekende en minder bekende plantaardige gewassen of grondstoffen, verzameld in een handige online tool,​ met specifieke zoekfuncties en fiches met eigenschappen van de gewassen. Hiermee wilt het project een antwoord bieden aan de steeds groter wordende vraag van de maatschappij naar plantaardige en rijkere voedingsstoffen, nieuwe smaken, authenticiteit en duurzaamheid.

Marketing award: GIMBER

GIMBER groeide door de combinatie van een kwalitatief product én zeer doeltreffende marketingcampagnes uit tot een van de best verkopende non-alcoholic drinks in en uit België. Gemaakt met biologische gember geeft GIMBER de juiste kick aan mocktails, cocktails en warme dranken. Gault & Millau lauwert de originele marketingcampagnes met bijvoorbeeld aanwezigheid op designbeurzen, samenwerkingen met modellen, food pairings en verschillende special editions (zoals voor Moederdag). Van Parijs tot Seoel, Ibiza tot Londen, Berlijn tot Milaan: GIMBER is vandaag overal en werd daarbij duidelijk sterk in de markt gezet.

Entrepreneur of the Year: Sergio Herman

Sergio Herman groeide uit van een topchef tot een van de grootste horecaondernemers van de Lage landen. Naast Le Pristine, Pure C, AIRrepublic, AiRcafé, Blueness Cadzand, Blueness Antwerpen en diverse Frites Atelier’s komen er nog een paar heel creatieve projecten aan in diverse landen. Niet alleen Hermans onuitputtelijke inspiratie bouwt aan zijn succes, ook het feit dat hij jonge chefs met veel potentieel weet te inspireren.